Un menú rico en nutrientes para afrontar las altas temperaturas

Para este fin de semana largo, se esperan días de mucho calor en la capital correntina. Hoy domingo, las altas temperaturas continuarán y la máxima llegará a los 37°. En este sentido una buena alimentación y una correcta hidratación son claves para superar cualquier golpe de calor. Para ello, la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) recomienda comenzar el día ingiriendo abundantes líquidos, como agua, jugos y tés de variedades como manzanilla, verde y tilo. Luego, a media mañana, se puede incorporar una taza de frutas frescas de estación sin azúcar.

Al mediodía, la sugerencia es almorzar verduras crudas en ensalada o cocidas, como por ejemplo zapallo, zanahoria, zapallitos, berenjenas y de hoja con un trozo de pollo o pescado, que se podrá preparar hervido, al vapor o a la plancha. Para la merienda se recomienda incorporar un yogur con cereales integrales o con fruta fresca y, para la cena, verduras en ensaladas o en sopas.

Algunos ejemplos de ensaladas ricas en nutrientes y muy sabrosas son:

l Palta con zanahoria rallada, tomate, apio y queso magro.

l Remolacha, apio y palmitos con yogur natural.

l Zanahorias, palmitos, tomates cherry, apio, champignones, aceite de oliva y jugo de limón.

l Remolacha hervida, manzana verde, apio, palmitos, yogur natural y provenzal.

l Ensalada waldorf (manzana verde, apio, nueces y crema light).

l Naranja, cebolla, palta, tomate, palmitos, jugo de limón y yogur natural o de frutilla.

l Tomate, palmito, kanikama o atún, repollo, arvejas y mayonesa light.

l Tomate, albahaca, queso portsalut light, palta, jugo de limón y yogur natural.

l Espinaca, champignon, tomates cherry, aceite de oliva y aceto.

En cuanto a los dulces, la SAN propone un batido simple para cuatro porciones compuesto de:

l 1 taza de frutillas

l 1 banana

l 2 yogures light de frutillas

l 1 taza de leche

l Edulcorante a gusto

Según especialistas de la SAN, esta dieta ayudará a hidratar y mantener la salud, al mismo tiempo que lo dota de una potente combinación de vitaminas y minerales. Según la especialista, el resultado será aún mejor si se complementa con una actividad física moderada. En palabras de la especialista: “Si al final del día le sumamos a estas pautas de alimentación una caminata por el parque llevando una botella de agua tendremos un estilo de vida saludable”.

¿Y los líquidos?

Andrea Miranda (MN 149.634), médica nutricionista y directora de la Sociedad Argentina de Estética y Nutrición Integral (Saeni), aconseja tomar entre 2 y 3 litros de agua. Esa cantidad no viene solamente de bebidas, sino de los alimentos sólidos que contienen agua. De todas formas, Miranda resalta que hay bebidas que no son convenientes para hidratarnos: “Las azucaradas como jugos, gaseosas y las energéticas producen el efecto contrario. Además de no ser saludables, tardan más en digerirse y la cafeína, que suele componerlas, es diurética. Lo mismo sucede con el alcohol, que nos deshidrata y reduce la ingesta de otros líquidos y alimentos”. Entonces, en lo que respecta a las bebidas, Andrea Miranda sugiere: “Cuando la temperatura es muy alta, no se deberían consumir infusiones muy calientes; también hay que tener en cuenta que las bebidas demasiado frías provocan que tomemos menos cantidad”.

Siempre hidratados

1. No se debe esperar a tener sed. Tener sed puede ser un síntoma de estar deshidratado.

2. Beber al menos ocho vasos de agua el día, para reponer el líquido perdido por el cuerpo, sobre todo ante temperaturas altas.

3. Beber agua antes, durante y después de realizar cualquier actividad física o deporte.

4. Antes de salir de casa, conviene beber agua, así como llevar una botella de agua siempre encima, para poder hidratarse en cualquier momento y lugar.

5. Los niños y ancianos son los principales grupos de riesgo expuestos a la deshidratación, puesto que no siempre pueden avisar que tienen sed, para evitarlo se les debe ofrecer agua a menudo.

6. Es recomendable que las mujeres embarazadas o en época de lactancia, beban 3 litros de agua cada día.