Antes del avance, viene el tiempo de la preparación

Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

Mucha gente logra sus objetivos hasta un determinado momento. A partir de ahí, se estancan y dejan de avanzar. Esto es así porque no se animan (o no quieren) enfrentar el proceso de formación para dirigirse desde donde se encuentran ahora hacia el sitio al que anhelan llegar.

Si perseguís un sueño grande, debés tener en mente que, hasta el día que lo veas convertirse en realidad, tendrás que soportar un proceso del que no es aconsejable escapar. Aunque cueste y nos lleve tiempo, tenemos que atravesarlo. Por eso, lo mejor es sacarle ventaja a ese período especial en el que, en realidad, estamos siendo entrenados para lo que vendrá.



Las claves de la preparación

La mayoría de los líderes que caen estrepitosamente y se frustran lo hacen porque alcanzaron dicha posición sin estar debidamente preparados. ¿Qué implica entonces prepararse? No siempre implica obtener un título académico pero sobre todo:

1. Pasar tiempo a solas conmigo (introspección). Mirar hacia adentro nos ayuda a conocernos y tener claro hacia dónde vamos. La falta de compañía, que no es sinónimo de soledad, nos permite responsabilizarnos de nuestro propio crecimiento y avance en la vida.

2. Aceptar los distintos estadios de presión y emoción, propios de este tiempo de preparación. El período de “desierto” es inevitable en algún punto. Entonces nadie nos ayuda ni nos contacta y nos sentimos más solos que nunca y sin fuerzas. Aquí es fundamental ser conscientes de que nada dura para siempre. Ese tiempo es transitorio y tiene la meta de fortalecernos interiormente.

3. Ser libre de la queja (victimización). Es precisamente en el desierto donde solemos caer en la queja y adoptamos la postura de víctima: “Nadie me llama… nadie me da una mano… estoy solo, sola”. Tal actitud es inútil, ya que nos mantiene más tiempo allí y no nos deja accionar para avanzar. Los argentinos somos “quejadictos”… ¡nos encanta quejarnos por todo! Pero nada se soluciona con la queja y es algo que necesitamos dejar atrás para madurar.

4. Reemplazar ideas obsoletas e inútiles por ideas innovadoras y eficaces. Toda persona funciona en base a sus creencias. Una creencia es solo una idea. Pero ciertas ideas que ayer nos sirvieron hoy se han vuelto obsoletas. ¡Y hay que reemplazarlas para seguir adelante!

5. Ensancharla tienda: los límites dentro y fuera de nosotros. Límites estrechos traen como resultado un territorio reducido. Para extendernos en la vida, necesitamos permanentemente estar ensanchando límites mentales y físicos. Así se produce la mejora continua que nos lleva a otro nivel.

Solo aquel que está dispuesto a llegar al final de este tiempo de preparación es apto para ser promocionado.

Para alcanzar las metas

1. Tener claro los objetivos.

2. Ser responsable y comprometido con esos objetivos.

3. Centrarse en un tema de acuerdo a las competencias.

4. Ser valiente y afrontar los miedos.

5. No poner excusas.

6. Organizar las metas en consonancia con la vida personal.

7. Dejarse aconsejar por los mejores.

8. Disfrutar del proceso.

9. Ante el fracaso, volver a intentarlo.

10. Soñar pero con los pies en la tierra.