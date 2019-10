“Se vienen cosas grandes para nosotros”

El volante colombiano Juanfer Quintero apuntó al futuro cercano de River Plate y avisó que se vienen “cosas grandes”, a 10 días de la vuelta contra Boca Juniors, por la semifinal de la Copa Libertadores de América.

“También quiero agradecerles a todos los hinchas que me ovacionaron cuando me tocó entrar. Me siento muy orgulloso de pertenecer a River. Me siento muy identificado con todos ustedes. A todos mis compañeros, al cuerpo médico, al cuerpo técnico... Y agradecido porque se vienen cosas importantes”, destacó el mediocampista en la cuenta oficial de Twitter de River.

Tras sufrir una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda, Quintero, de 26 años, regresó a la actividad oficial después de 208 días el viernes, cuando reemplazó a Exequiel Palacios en la victoria de su equipo sobre Almagro por 2 a 0, en los cuartos de final de la Copa Argentina.

“Estoy muy contento de volver después de tanto tiempo a jugar. Feliz de estar en esta familia con mis compañeros y con todos. Fue una experiencia muy bonita”, dijo Quintero en el mensaje difundido por las redes.

“Quiero agradecerles a todas las personas que me mandaron mensajes de cariño en estos casi siete meses. Esto es recíproco y espero que lo disfruten”, agregó el zurdo.

El entrenador Marcelo Gallardo estudia ponerlo en el once titular que pisará el martes 22 de octubre el estadio La Bombonera para sellar el pasaje a la final de la Copa Libertadores luego de imponerse por 2 a 0 en la ida.

Sin embargo, el director técnico le puso un freno al entusiasmo por la vuelta y aclaró que todavía “no está” para jugar de entrada y pidió a la prensa que no se “apresure” a la hora de hablar de este tema. Más allá de bajarle la expectativa realzó su trabajo al verlo “bien” y que se lució en un partido que era para “ver” su regreso oficial.

El futbolista mostró en el encuentro que aún le falta rodaje y contacto con la pelota, algo lógico por los siete meses sin fútbol oficial, aunque a su vez mostró su talento con un remate desde fuera del área. Ese intento casi finaliza en un gol parecido al que le hizo a Racing Club y que fue candidato al premio Puskas de la Fifa como uno de los mejores del año.

Además, el enganche pateó dos tiros libres que pasaron cerca del arco de Christian Limousin: uno se fue al lado del palo izquierdo y el otro lo sacó el ex guardameta de Ferro con una volada espectacular.

Por su parte, los hinchas estallaron en aplausos y ovacionaron a Quintero, autor del segundo gol en la final del pasado año contra Boca por la Libertadores en Madrid, cuando ingresó al campo de juego.