Comu recibe a La Unión de Formosa

Cambiando buscar la imagen que dejó en la gira terminada el viernes, Comunicaciones recibirá el lunes en su estadio a La Unión de Formosa.

El equipo de Ariel Rearte viene de cuatro derrotas consecutivas recibiendo muchos puntos en cada uno de los juegos algo que era bastante impensado si uno tiene en cuenta que el fuerte de la temporada anterior fue la defensa.

El partido se jugará a las 21.30 en el estadio ubicado en las calles Entre Ríos y Buenos Aires y será dirigido por Javier Mendoza, Leandro Lezcano y Enrique Cáceres. Actuará como Comisionado Técnico Armando Cichanowsky.

Ambos equipos vienen de jugar el pasado viernes en Formosa donde el triunfo le correspondió a los locales por 102 a 99.

Comu no ha tenido un buen torneo hasta aquí y ya piensa en el inicio de la Liga. Es por eso que el cuerpo técnico ha decidido preservar a los jugadores que tienen algunas molestias para no agravar las mismas. Es por eso que en el último juego no estuvieron Safar y Bortolín con una contractura, Gerlero y Crawford ambos con un esguince de tobillo. Sumados a Cequeira que se recupera de la operación en la rodilla.

Para el juego del lunes se esperará hasta último momento para determinar quien está en condiciones de afrontar el mismo.

Comu está en el cuarto lugar del Grupo A con cuatro un partido ganado (Estudiantes) y cuatro perdidos. Por su parte La Unión está un escalón más arriba, en el tercer lugar con dos ganados y tres perdidos.

Entradas

El valor de las entradas será de $ 150 y las boleterías estarán abiertas desde las 20.30