De Rossi y Abila no pierden la esperanza de estar disponibles

El mediocampista italiano Daniele De Rossi y el delantero Ramón “Wanchope” Abila iniciaron ayer la semana con un entrenamiento diferenciado con la esperanza de quedar disponibles para el Superclásico revancha que Boca Juniors asumirá como local ante River Plate en ocho días, por las semifinales de la Copa Libertadores.

Los dos futbolistas, afectados por lesiones musculares en los gemelos, trabajaron apartados del grupo en la cancha número 3 del Complejo Pedro Pompilio, con la diferencia de que el italiano pudo calzarse botines en toda la sesión y el cordobés hizo una parte de ella en zapatillas.

De Rossi, de 36 años, es de los dos quien tiene más posibilidades de ingresar en la consideración del entrenador Gustavo Alfaro, aunque sería como opción para el banco de suplentes, pese a que el titular en su puesto, el juvenil Nicolás Capaldo, está suspendido por su expulsión en la derrota por 2-0 sufrida en la ida en el Monumental.

Sucede que el italiano no juega desde hace un mes, el 15 de septiembre en la victoria con Estudiantes de La Plata (1-0) por la Superliga, y difícilmente el técnico lo devuelva a la titularidad en un partido tan intenso como el Superclásico del martes próximo.

La presencia de “Wanchope” entre los convocados para recibir a River es todavía más complicada por el edema en el gemelo derecho que acusó después del primer superclásico y antes de visitar a Defensa y Justicia en la última fecha del campeonato argentino.

Sin poder contar con ambos en el once inicial, Alfaro probará esta semana el equipo para la revancha copera y, por consiguiente, terminará de definir la formación alternativa que afrontará el viernes próximo el clásico con Racing Club en La Bombonera, por la Superliga.

En el desquite con River, Alfaro no descarta conformar una línea de tres defensores para sumar dos laterales/volantes por los costados y jugar Eduardo Salvio, Franco Soldano y Carlos Tevez en la línea de ataque.

Esa opción implica el ingreso del zaguero paraguayo Junior Alonso, que en las próximas horas se reintegrará al plantel luego de jugar 180 minutos en dos amistosos con el seleccionado de su país en la reciente fecha Fifa.

Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro López y Emmanuel Mas; Iván Marcone y Alexis Mac Allister; Salvio, Tevez y Mauro Zárate; Soldano es la opción más firme, con línea defensiva de cuatro hombres.

O bien Andrada; Izquierdoz, López y Alonso, Buffarini, Marcone, Mac Allister y Mas; Salvio, Soldano y Tevez si Alfaro confirma el esquema con líbero y dos stoppers.

En ningún escenario parece ingresar el delantero venezolano Jan Hurtado, que hoy se reincorporó tras su paso por la “Vinotinto” y sí estará desde el inicio frente a Racing.

Para recibir al último campeón del fútbol argentino quienes perfilan como titulares son Marcos Díaz; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Santiago Ramos Mingo o Alonso y Frank Fabra; Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Capaldo y Agustín Almendra; Emanuel Reynoso y Hurtado.

El plantel de Boca retornará a los entrenamientos hoy desde las 9.30 en Casa Amarilla y quedará concentrado recién el jueves para el partido ante Racing, que se jugará el viernes desde las 21.10 con transmisión de Fox Sports.