Captan a un yaguareté que juega con una botella de plástico

Una serie de imágenes de un yaguareté jugando con una botella de plástico en su hábitat natural, conmocionaron en la Web por ser un contundente reflejo de que la mano del hombre está devastando el planeta.

Según informó el portal Daily Mail, el fotógrafo británico, Paul Goldstein, compartió una serie de fotos que son un símbolo del grave problema de contaminación.

Las mismas fueron sacadas el humedal más grande del mundo en Mato Grosso del Sur, Brasil. En las imágenes se ve al joven felino que rescata una botella de una fuente de agua cercana.

El fotógrafo consideró la escena como "angustiante" y dijo que espera que las fotografías se conviertan en un ícono "del abuso del plástico y su horrible proliferación mundial".

PLASTICS ...when is it going to end?

Full details of this Bottle shocker https://t.co/IBCLwg4goi#jaguar #pantanal #photosafari @ExodusTravels pic.twitter.com/XPOoAJBz9k