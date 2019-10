“Hay que disfrutarlos y no compararlos”, fijó postura Menotti

César Luis Menotti, director técnico campeón del mundo con la selección argentina en 1978, consideró que las comparaciones entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo “no son buenas para el fútbol” y que es más oportuno limitarse a “disfrutar de ellos”.

“Son comparaciones que no me gustan, no son buenas para el fútbol. Disfrutemos de ellos y ya está, porque son distintos, únicos”, afirmó Menotti en una entrevista publicada por el diario italiano La Gazzetta dello Sport, que fue reproducida por la agencia EFE.

El director de selecciones nacionales de la AFA dijo que “Cristiano es un enorme jugador en el área y Messi es más completo en las demás zonas del campo. Está claro que para mí siempre ganará Leo porque es argentino, pero Cristiano es increíble”.

Menotti subrayó su convicción de que el fútbol debe ser “armonía y juego espectacular”.

“Me interesa que, para alcanzar el objetivo, un equipo siempre sea protagonista del espectáculo, me gustan quienes tienen compromiso con el arte. El fútbol es un arte”, señaló el entrenador.

Consultado por el diario deportivo italiano sobre los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín que juegan en la Juventus, Menotti dijo que “lo mejor que podía pasarles a Higuaín y Dybala es tener a Maurizio Sarri como entrenador”.

“Sarri recuperará definitivamente a Higuaín, es un jugador top, un gran goleador. Y Dybala tiene un talento excelente, pero todavía es un chico”, destacó.

Sexto Botín de Oro

El astro rosarino Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino y del Barcelona, recibirá hoy por sexta vez el Botín de Oro, distinción que se otorga al máximo goleador en Europa, en este caso por la temporada 2018/2019.

Messi anotó 36 goles en la Liga de España, seguido por el delantero francés Kylian Mbappé, del PSG francés, quien señaló 33 tantos.

El rosarino es con seis botines de oro el jugador que más veces recibió el Botín de Oro, seguido por el portugués Cristiano Ronaldo con cuatro.

Messi, en la edición del 2011-12, cuando recibió por segundo vez el trofeo, estableció con 50 tantos el récord goleador en una temporada que nunca fue superado, consignó la agencia de noticias EFE.

Como es habitual en los últimos años, Messi recibirá el trofeo en la antigua fábrica de cervezas Damm, en Barcelona, acto al que acudirá con su familia, y donde también asistirá el presidente del club catalán, Josep María Bartomeu.