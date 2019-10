Goya: analizan normativa para espacios y móviles de comida en la vía pública

Comenzaron con el análisis de la ordenanza vigente y otra en estudio sobre Carribares o Food Trucks (camiones de comida, en inglés) en el que la subsecretaria de Planeamiento Luisina Leyes explicó que la norma que desde el Ejecutivo estudian pretende que los mismos no estén fijos, sino que ingresen y egresen de los sitios de venta, y puso como ejemplo la forma en que trabajan en otras provincias y localidades, teniendo lugares y horarios de funcionamiento.

Por su parte, el director de Tránsito e Inspección General Fernando Vallejos agregó que es complejo ahora su control ante la confusión de la normativa vigente, y que en donde debería ingresar a trabajar son lugares con concentración de gente y en donde hay negocios instalados que tienen personal, que pagan impuestos, luz, estableciéndose una competencia que podría ser considerada desleal.

En tanto la directora Industria María Paz Lampugnani propuso el cobro de un canon que permita construir servicios sanitarios, que no existen en los paseos públicos donde están actualmente.

Luego leyeron la ordenanza vigente y la estudiaron para adaptarla a las demandas actuales, horarios, días, condiciones de higiene y salubridad, ubicación.

Con esa información recolectada y analizada, teniendo en cuenta la realidad y aspiraciones de regulación, los ediles avanzarán en la redacción de un proyecto que busque contener todas esas variables. Continuaron luego con la instalación de decks de locales de comida en la vía pública.

Hubo coincidencia en que se deben diferenciar las calles en las que se pueden colocar, ya que no es lo mismo una calle ancha que una angosta, donde se dificulta el tránsito.