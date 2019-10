El especialista Daniel Ivoskus presentó su libro "Mentirosamente" en Corrientes

El Presidente de la Cumbre de Comunicación Política, Daniel Ivoskus, llegó a Corrientes para presentar su libro "Mentirosamente" y hablar de las fake news.

“Buscamos la integración de los jóvenes, brindándoles las herramientas que les permitan entender la política y los flujos de información en estos tiempos, con el objetivo de formar ciudadanos activos y conscientes”, dijo el vicegobernador Gustavo Canteros, al participar de la charla.

La conferencia y posterior presentación del libro de su autoría, “Mentirosamente”, fue moderada por el consultor Aníbal Gronda.

“Las fake news es una mentira que se convierte en verdad. No es una mentira inocente, sino que tiene un fin y un objetivo, que generalmente es hacer daño. Puede ser daño en la reputación de una persona, daño electoral, daño a un gobierno, daño económico. Es una mentira que está planificada para hacer un daño y fundamentalmente lo vemos con más frecuencia en los últimos diez años, donde la irrupción de las redes sociales ha permitido la diseminación de las noticias falsas”, afirmó Ivoskus.

El conferencista puso atención en las características de los nuevas formas de comunicación: “La noticia falsa no es un fenómeno nuevo, pero la irrupción de las redes sociales hizo que los voceros de las noticias falsas sea la gente común en sus grupos de whatsapp, en sus redes sociales, sus muros, sus tuits”. La cuestión, entonces, es entender “que vivimos en un sistema de comunicación o moderna, donde los emisores son muchos, no solamente uno. A partir de entender cómo funciona ese sistema comunicacional que no está compuesto solamente por las redes sociales. Lo de las redes sociales tiene repercusión cuando lo toman los medios de comunicación, la gente habla en la calle, hace foco sobre un determinado tema”.

Una de las preguntas que surgió es cómo se actúa cuando estamos en presencia de una noticia falsa, cómo se la puede desarticular. “Después identificar de dónde viene hay que dejarla expuesta. Y tenemos que dar una respuesta más contundente que la crisis que generó esa fake news. Una fake news no se responde con un comunicado de prensa porque lo único que vamos a lograr es echar más nafta al fuego y hacer un escándalo más grande”.

“A la gente lo que le importa es la percepción, lo que va a quedar en la mente de ese elector, de ese ciudadano. La percepción mata la verdad en muchos casos, y lo peor de todo es que las mentiras se terminan convirtiendo en la verdad, porque cuando la percepción de la mentira es que es una verdad ganaron la batalla”, resaltó Ivoskus.