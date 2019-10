Velaron a Zlotogwiazda y llevaron donaciones en vez de flores

Marcelo Zlotogwiazda, de vasta trayectoria en medios gráficos y audiovisuales, quien murió el martes por la noche a los 61 años, fue ayer hasta las 21.

Según informó Radio Con Vos, donde trabajaba, el propio periodista dejó un pedido especial: que no se envíen flores, sino que -quienes lo deseen- donen alimentos no perecederos, que serán donados a los comedores de La Poderosa.

El periodista conducía actualmente los programas “Desafío 20.19”, por el canal C5N, y “El horno no está para bollos”, por Radio Con Vos, y escribía en Infobae.com

Según sus allegados y medios en los que trabajó, Zlotogwiazda padecía cáncer de colon desde hace un año y medio. Su salud se resintió días atrás, por lo cual permanecía internado por el mismo cuadro.

Nacido el 6 de octubre de 1958 en Buenos Aires, se recibió de licenciado en Economía en 1982 en la Universidad de Buenos Aires. Años más tarde empezó a incursionar también en el periodismo. Trabajó en Página/12, diversas radios y los canales C5N y TN.

Además, escribió los libros “La mafia del oro” y “Citibank vs. Argentina: Historia de un país en bancarrota” y se desempeñó como profesor.

En reconocimiento a su trabajo, recibió, entre otras distinciones, un premio Martín Fierro y dos Konex, por análisis económico y periodismo de investigación.