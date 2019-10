Goya: rescataron a una chica cuando era golpeada por su ex

En Goya, detuvieron a un sujeto que fue sorprendido cuando golpeaba a su ex pareja. Fuentes policiales revelaron que la joven había sido perseguida por el hombre hasta el canal Chiappe donde la tomó del cuello para estrangularla. Ante esta situación, los vecinos llamaron a la Policía, que acudió de inmediato al lugar e impidió que se cometiera un nuevo femicidio.

Sucedió el miércoles por la noche cuando una mujer caminaba con su hermana cuando se cruzó con su ex pareja que la estaba siguiendo.

La mujer, al verse intimidada, ya que recibía violencia anteriormente por parte de este hombre, corrió hasta el canal Chiappe. Su ex pareja la siguió, la alcanzó y tomó del cuello para estrangularla.