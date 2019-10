Mercedes: analizarán elementos secuestrados y declararán testigos

Tras el allanamiento judicial que se realizó el miércoles a la Municipalidad de Mercedes luego de una denuncia realizada por el ex intendente Víctor Cemborain, por posible malversación de caudales públicos, el fiscal de Instrucción que interviene en la causa, Adrián Casarrubia, brindó detalles de lo que dejó dicho operativo.

“Hoy (por ayer) vamos a analizar pruebas documentales. A la Fiscalía concurrirán testigos en forma espontánea: son personas que fueron perjudicadas, por eso tenemos fundamentos de que pueden existir imputaciones”, dijo el funcionario judicial.

Señaló que “secuestramos elementos documentales, informáticos, que van a necesitar análisis periciales, y tuvimos la colaboración de peritos informáticos de la UFI”.

También expresó a radio Dos que “ya se hizo el análisis pericial en el lugar y cuando avance el pedido judicial se solicitará que los posibles imputados también puedan tener acceso a pericias caligráficas e informáticas”. Respecto a la situación del jefe comunal, Diego Caram dijo que “por ahora no está especificado si será imputado o no, pero puede ser que desde el Intendente hasta los secretarios caigan en esa figura legal, pero no tengo nombres todavía”.