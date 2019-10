Reuniones, conferencia y acción judicial para garantizar la permanencia de una tabacalera

Continúan las negociaciones en distintos ámbitos para garantizar la continuidad de la producción de la empresa Massalin Particulares en Goya, por lo que la semana que viene habrá una reunión con representantes de todas las partes involucradas en Buenos Aires. En tanto que desde el Municipio se anunció que se presentaría una medida judicial contra otra firma tabacalera que afectaría la situación de la primera.

Tal como anticipó El Litoral, ayer el intendente Ignacio Osella junto con el diputado provincial Héctor López fueron recibidos en Buenos Aires por el ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, y por un representante de Massalin, y producto de ambos encuentros, desde la Municipalidad de Goya se informó que la próxima semana habrá una reunión con todos los sectores involucrados para intentar hallar una solución definitiva.

Además de dialogar con Sica y ponerlo al tanto del panorama, Osella y López fueron recibidos por el encargado de Asuntos Fiscales y de Comercio de Massalin, Matías O’Farrell, a quien le explicaron el impacto que genera para la economía goyana.

Del cónclave próximo a convocarse participarán representantes de la empresa, de la parte sindical, del Municipio -tanto del Ejecutivo como concejales- y la Provincia, indicaron desde la Comuna.

Conferencia de prensa

El jueves se realizó en Goya una conferencia de prensa a cargo del secretario general del Sindicato Obreros del Tabaco (SOT), Fernando Coviella, el viceintendente Daniel Jacinto Avalos y miembros del gremio tabacalero.

Los representantes de los obreros del tabaco relataron que ya comenzaron las comunicaciones internas con los entre 25 y 30 empleados que quieren llevar a la planta de Merlo (Buenos Aires) para operar y hacer mantenimiento de las máquinas que la empresa turca desarma y traslada, y les dicen que en caso de no aceptar, no saben cuánto tiempo más tendrían trabajo en Goya, según publicó Power Noticias.

Además, indicaron que al resto del personal, sobre todo a los que tienen mayor antigüedad, les ofrecen negociar su retiro de la empresa, proceso que comenzó hace tiempo y estiman que podría alcanzar, en esta nueva etapa, a unos 150 obreros goyanos.

Por su parte, Avalos consideró que lo más grave en estos momentos es que no se sabe cuál es la posición de la firma tabacalera, parámetro que se requiere para avanzar con una posible negociación, según indicó el citado medio.

“En su discurso primero era el tema impositivo, luego apareció el tema de la importación de cigarrillos electrónicos, que significa la aplicación de una tecnología nueva en el país, en contraposición a lo que opina el ministro de Salud Pública, que no la autoriza”, expresó Avalos, reiterando que no está claro lo que pretenden.

Judicialización

El Municipio informó que presentará acciones judiciales ante la Justicia Federal en contra de una empresa tabacalera por el incumplimiento en el pago de los impuestos, lo cual genera una desventaja y un perjuicio contra Massalin Particulares, que cumple con las cuestiones impositivas.

“Esa acción judicial tiene que ver con la deslealtad comercial, porque hay una empresa que mediante una resolución de la Justicia está pagando menos impuestos y hoy acaparó el mercado”, dijo el Jefe comunal a radio Sudamericana. y añadió que esto se daría “en el transcurso de la semana que viene”.