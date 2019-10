Secuestraron motos robadas y cigarrillos de contrabando

Tras un allanamiento, la Policía secuestró motocicletas, varias motopartes y cajas de cigarrillos que ingresaron al país de contrabando. No hay detenidos.

El procedimiento fue el resultado de tareas investigativas relacionadas con delitos de sustracción de motos en nuestra ciudad. Es así que se llegó hasta un domicilio ubicado por calle Boston del barrio Irupé, que fue allanado tras obtenerse una orden judicial.

Luego de la requisa se procedió al secuestro de dos motocicletas de 110 cc, marca Honda Wave y Zanella ZB, varios teléfonos celulares, equipos de sonido, parlantes, ventiladores industriales, blocks de varios motores de distintas motocicletas, ruedas, plásticos, cadenas, motores, etcétera, elementos que no pudieron ser acreditados como de legítima procedencia. También se halló e incautó varias cajas de cigarrillos extranjeros que no contaban con el aval aduanero.

Posteriormente, las cosas secuestradas fueron trasladadas a la Comisaría Vigésimo Primera, donde se realizaron las actas sumariales correspondientes.