Día de la Madre: subió la venta de pasajes de corta distancia

Se celebra mañana el Día de la Madre en el país y muchos de los que no viven en la misma ciudad viajaron este fin de semana para festejar esta fecha. En la terminal correntina si bien hubo aumento de venta de pasajes fueron en las empresas que venden traslados de corta distancia, es decir, hacia el interior o provincias cercanas.

En las empresas como El Pulqui o Flecha Bus sostuvieron que aumentó levemente la demanda y que no tuvieron que colocar refuerzos, algunos días ni siquiera completaron el colectivo. Sin embargo, otras como Río Uruguay tuvieron que sumar unidades.

“Tuvimos más venta de pasajes por el domingo. Colocamos un refuerzo para este viernes a la madrugada. Estamos vendiendo muchos pasajes a Misiones”, comentó a El Litoral Belén de Río Uruguay.

A la vez, desde Aguila Dorada coincidieron en que “los que están vendiendo muchos pasajes son las empresas que van al interior provincial”.

“Vendimos más lugares, pero sólo un día colocamos un refuerzo que es el domingo, de Corrientes hacia Córdoba”, sostuvo Iván de la empresa El Práctico.

Desde la boletería de la terminal de Flecha Bus, indicaron ayer a este diario que “la venta es normal, pero sí hay mucha demanda para interior de la provincia”.

“Estamos con poca venta, es un fin de semana normal para nosotros, nos quedan unas pocas butacas para completar. No tuvimos que poner refuerzos”, dijeron a El Litoral desde El Pulqui.

Por otra parte, desde las empresas consultadas comentaron que sí hubo buena demanda hacia varios destinos el fin de semana largo anterior.