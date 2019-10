El comercio aún espera un repunte en la compra de regalos para mamá

El Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante del año, sin embargo, al menos en el microcentro capitalino, pese a que hay un elevado movimiento peatonal el consumo todavía no tuvo un repunte.

Así expresaron varios comerciantes a El Litoral, quienes señalan que esperan que la demanda sea mayor hoy. De hecho varios negocios atenderán con horario extendido y mantienen en vigencia las promociones, combos con descuentos y facilidades de financiamiento.

“Vemos más movimiento en la calle, pero las familias buscan precios y muy pocos concretan su compra. A diferencia de otros años, cuando la venta fuerte se daba durante toda la semana, recién el jueves se activó un poco el consumo, pero todavía es muy bajo. Nosotros mañana (por hoy) atenderemos de corrido hasta las 12 y por la tarde hasta que se vaya el último cliente”, expresó Griselda desde una tienda de lencería.

Del mismo modo, desde una casa de bazar, Darío comentó: “Recién el viernes comenzó a moverse la venta del Día de la Madre, sobre todo los combos que armamos con precios económicos”.

En lo que respecta a los horarios, quienes no hayan buscado el regalo para mamá todavía tienen tiempo. Es que varios negocios extenderán su jornada laboral hasta las 22 y algunas tiendas no cerrarán por la siesta.

“Vamos a trabajar de corrido, para que todos puedan comprar sus regalitos con tiempo”, señalaron desde una casa de indumentaria.