Las 10 frases más destacadas de Macri

n El presidente Mauricio Macri dejó definiciones concretas en el último tramo de la campaña:

“Sabemos que cuatro años no son suficientes para solucionar problemas que arrastramos hace décadas (...) siempre me tocó ir de menor a mayor”.

***

“Hace cuatro años decidimos jugarnos por el cambio, dejar de ser parte del problema para ser parte de la

solución”.

***

“Que nadie con el dedito nos diga qué tenemos que pensar ni hacer, queremos realmente gobernantes que no se crean dueños del poder, que nos escuchen y estén cerca. No vamos a aceptar nunca más volver al miedo”.

***

“El foco en el futuro va a estar puesto en el alivio, el

esfuerzo no fue en vano, tenemos bases, va a haber empleo, va a crecer el salario y dejaremos atrás tantos años de frustraciones y mentiras”.

***

“Tenemos que ir a votar por lo que amamos a este

país, tiene que ser la elección de mayor convocatoria

desde 1983”.

***

“Siempre estaré a favor de la vida, defendiendo la

vida, a favor de las dos vidas”.

***

“En las Paso estuvimos un poquito distraídos. Hagamos que respeten lo que decidimos y tenemos que ir a cuidar el voto, que es nuestro sueño, nuestro futuro”.

***

“Hoy les vengo a decir que ustedes no están solos,

queridos correntinos”.

***

“Nos unen muchas cosas: querer cuidar nuestra

democracia, vivir en paz, la honestidad, querer la

libertad, construir y no destruir, respetar al otro,

querer dejarles un futuro mejor a nuestros hijos”.

***

“Recuperamos la frontera y empezamos a darle duro al narcotráfico. Basta de droga que destruye nuestra juventud”.