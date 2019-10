Valdés: “Macri le devolvió a Corrientes el orgullo del federalismo argentino”

El gobernador Gustavo Valdés dijo ayer en la marcha del ‘Sí, se puede’ que “(Mauricio) Macri le devolvió a Corrientes el orgullo del federalismo argentino” ante una multitud que colmó con banderas argentinas las inmediaciones de Costanera y avenida 3 de Abril.

Valdés señaló que “durante mucho tiempo los correntinos fuimos ninguneados por el gobierno nacional (kirchnerista) durante mucho tiempo, porque cuando nosotros íbamos a Buenos Aires nos decían que para Corrientes no hay nada”.

Por eso “tuvimos que cambiar y a partir de que Mauricio Macri asumió la Presidencia los correntinos nos empezamos a poner de pie”. Por tanto, “hoy somos orgullos de la provincia que tenemos”, dijo el Gobernador y agregó: “Gracias Mauricio Macri por lo que nos diste”.

50 mil

“Acá estamos miles, más de 50 mil correntinos, diciendo que es posible construir una patria distinta, que es posible trabajar honestamente, dignamente, tener desarrollo en nuestra provincia y por eso comenzamos a construir puertos, rutas y autovías, como esa que durante tanto tiempo nos mintieron y que con Mauricio Macri lo hicimos posible”, dijo.

El mandatario insistió en remarcar que “en aquel tiempo, (durante el gobierno nacional anterior) aquellos que hoy quieren volver, decían que para Corrientes no hay posibilidad de hacer rutas, pero ahora comenzó el federalismo y Corrientes es la provincia más federal de la Argentina”.

“Macri le devolvió a Corrientes el orgullo del federalismo argentino”, sostuvo Valdés para insistir: “Tenemos mucho para crecer, porque un país no se desarrolla sólo con planes sociales, tenemos que retomar la senda del crecimiento con infraestructura y nosotros queremos ser incluidos como lo hizo Macri”.

En este sentido, el Gobernador ejemplificó: “Antes no les permitían a los sectores productivos poder desarrollarse y hoy en Corrientes recuperamos el frigorífico Tomas Arias y así vamos a exportar carne al mundo”. Y aseguró que, de esta manera, “estamos incluyendo a millones de correntinos a la actividad productiva”.

Volvió a cuestionar al kirchnerismo, al recordar que “durante muchos años nos íbamos a Buenos Aires y le pedíamos al gobierno que nos pague lo que era de los correntinos y parecía que Yacyretá estaba en Misiones, porque no nos pagaban las regalías, pero con Macri ahora nos volvieron a pagar, como corresponde”.

Valdés caracterizó la correntinidad al expresar: “Hoy como gobernador de una provincia histórica, valerosa, porque los correntinos estuvieron en 1906 defendiendo contra los ingleses la invasión de Buenos Aires. Muchas madres entregaron a sus hijos para defender la patria”.

“En suelo de Malvinas defendimos la soberanía nacional y en cada cañonazo sonaba un sapucay”, exclamó Valdés.

Y arengó: “Argentinos somos todos, correntinos somos todos y de la crisis se sale juntos, por eso nosotros venimos a decir que podemos hacerlo”.

Sobre el final se dirigió a Macri y le dijo: “Te entregamos la bandera de Corrientes, que dice ‘Patria, Libertad y Constitución’, defendimos la patria hasta morir, con San Martín, Cabral, pero también nuestra Constitución, porque estos correntinos venimos hoy a decir que vamos a defender la libertad del pueblo valeroso de Corrientes”.

“Hoy venimos a decirle que sí, se puede, correntinos. Sí, se puede, argentinos. Esta es la patria que construimos juntos, gracias Macri por darle tanto a la provincia de Corrientes”, concluyó.