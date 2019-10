Docente de Bella Vista representará a la Argentina en un congreso del programa Escuela Plus en Colombia

La docente Marcela Rinessi del Colegio Secundario “Colonia El Progreso” de Bella Vista fue seleccionada por el Ministerio de Educación de la Provincia para participar el 10 y 11 de este mes en Medellín, Colombia, del 3º Congreso Regional de Escuela Plus, un programa que, en Corrientes se implementa por ejemplo en el establecimiento citado.

Escuela Plus es un programa audiovisual que está en la Argentina, así como en otros siete países, tiene como objetivo la llegada a las escuelas rurales o de sectores desfavorables, a través de recursos audiovisuales de fácil acceso para docentes y alumnos.

“Actualmente me desempeño como docente del Colegio Secundario “Colonia El Progreso” en la localidad de Bella Vista y el programa Escuela Plus esta desde el 2007”, contó Rinessi, quien destacó que participará del acontecimiento internacional “representando a 900 escuelas de la república Argentina”

“En Colombia voy a describir el día a día de los alumnos en la escuela, cómo fuimos creciendo con los contenidos del programa y las mejoras que generaron en el alumnado, en los contenidos curriculares de cada asignatura, ya que la plataforma posee contenidos acorde con la realidad del país donde se trabaja esos contenidos”, resaltó la docente.