“Nunca hubo un gobierno que haya hecho tantas obras en tan poco tiempo”

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, afirmó ayer que “nunca hubo un gobierno en la historia reciente de la Argentina que haya hecho tantas obras en tan poco tiempo”, y remarcó que “esto es fruto de la transparencia porque en muchos casos por el valor que el kirchnerismo hacía una ruta, nosotros hacíamos dos”.

En declaraciones radiales, el ministro afirmó que “en diciembre vamos a terminar de renovar 100 kilómetros de vías de tren, eso no se hacía hace 70 años, vías totalmente nuevas. Un tren que transporta el triple de lo que transportaba en 2015”, destacó.

“Estamos inaugurando todas las terminales y puertos del país. Nuevas pistas y nuevas terminales aéreas; terminamos la de Iguazú, Neuquén, gran parte de Bariloche, Comodoro (Rivadavia). Estamos duplicando las autopistas, somos el país de Latinoamérica que más autopistas está construyendo”, puntualizó.

“Inauguramos hace no mucho la primera autovía en Formosa, la autopista de la 7, el tramo de la 8 en la variante Pergamino. Entre pavimentación y repavimentación estamos superando los 20.000 km”, precisó Dietrich.

“Hicimos viaductos en la Ciudad de Buenos Aires que no se hacían hace 100 años, el Paseo del Bajo que era un proyecto de hace 40 años, renovando trenes de pasajeros, las vías, frenado automático, nuevas estaciones como la del San Martín, Retiro, Constitución y creció 60% la cantidad de pasajeros en tren”, detalló.

Agregó el ministro que se están “haciendo obras en los puertos más importantes, hemos bajado los costos de los puertos y tenemos un montón de proyectos para seguir este camino. Esto es fruto de la transparencia porque en muchos casos por el valor que el kirchnerismo hacía una ruta, nosotros hacíamos dos. Una era gratis. Bajamos 30% el valor de las licitaciones de vías”.

Reiteró que todas las licitaciones que se hicieron “están en internet en la página de Vialidad Nacional. Ahí están todas, quiénes ganaron, los pliegos. Esto es la forma de generar empleo, desarrollo en las economías regionales. Esto lleva tiempo”, sostuvo el ministro de Transporte. “Hay un porcentaje de la sociedad que casi siempre ha estado callada, que se ha sentido oprimido entre comillas, por esa voz violenta, de que nosotros somos todo, y esa sociedad está diciendo basta. Y quiere hacer todo para no volver a la Argentina del robo, de la corrupción y la prepotencia. Eso es lo que dice la gente, te lo transmite con un abrazo y lágrimas en los ojos”, apuntó.

Y destacó que todo eso “lo transmite una abuela que va a una marcha con el hijo o el nieto, y esto nos va a permitir ir a un balotaje y es otra historia. Si no se diese eso, como muchos creen, yo creo que no, esta sociedad cambió para siempre y es una sociedad que está decididamente movilizada”.