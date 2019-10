San Martín no encontró respuestas y perdió frente a La Unión en Formosa

La presentación de San Martín en Formosa terminó con una derrota frente a La Unión por 88 a 70 en un partido que se jugó anoche en el marco de la zona A del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol.

San Martín estuvo lejos de su nivel y, a lo largo de los 40 minutos, fue claramente menor en el juego y en el marcador.

Durante el primer tiempo San Martín fue superado, primero, en el cuarto inicial, no encontró formas para defender con solidez y después, en el segundo, tuvo pocas variantes para llegar al gol.

La presencia de Torin Francis cerca del aro generó la primera complicación para San Martín que no encontró formas de frenar el andar del pivote.

Desde esa posición, en la zona pintada, nacieron las ofensivas del local que en 10 minutos pudo anotar 27 puntos. Parecía que la diferencia podía ser amplia, pero el equipo correntino tuvo variantes para llegar al gol, situación que cambió en el segundo segmento.

Los conducidos por Diego Vadell corrigieron en gran parte la defensa. Presionó sobre el balón y le bajó el goleo al rival (19), pero no encontró vías seguras para anotar y pese a que el goleo bajó, la diferencia se amplió a 14 durante el período.

En el tercer capítulo se mantuvo la tendencia del juego. La Unión se sintió seguro con su ofensiva (21) para tener el control del partido que le dio una luz de 22 puntos en el marcador.

El último intento de reacción por parte de San Martín se vio en el arranque del cuarto final donde metió un parcial de 6 a 0. Daniel Cano paró las acciones, pidió un tiempo muerto, y La Unión reencauzó el trámite para encaminarse al triunfo.

El jueves se cerrará la fase de zona con el clásico frente a Regatas en el parque Mitre. Con los dos equipos correntinos clasificados a los playoffs, el Rojinegro deberá ganar por más de 12 puntos para quedarse con el primer lugar del grupo.