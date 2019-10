Calamaro llegó a Corrientes y paseó por la Costanera

No se porque ofende el vídeo meme que es como cualquier vídeo meme gracioso de los miles que circulan ... A los que presumen de progresistas les incomoda el exilio venezolano y se tiran en moco con la revuelta chilena. No se puede ser víctimas y verdugos pero es una ilusión de las plataformas donde viven ustedes. Nosotros vivimos de gira o grabando discos, en el mundo y en el tiempo real. El termo de la televisión y las plataformas no es mi manicomio. Sirvanse de no hacer el ridículo corriendome por izquierda o por ovarios a mi ... Soy el mejor aliado que tienen.

