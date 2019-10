Carnavales 2020: la empresa organizadora recorrió el corsódromo

La comitiva de Ake Music -productora de renombre internacional que está a cargo de la organización de los Carnavales 2020- recorrió ayer el corsódromo Nolo Alías. Lo hizo junto con funcionarios municipales e integrantes de comparsas y agrupaciones musicales. Analizaron y trazaron acciones para potenciar la fiesta carnestolenda.

“Como Municipalidad tenemos el rol de acompañar y de ser organismo de contralor para que la fiesta salga de la mejor manera”, afirmó el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco. Además, participó de la actividad en representación de la Municipalidad, junto con el director general de Carnaval, Víctor Hugo González Sotelo.

“El carnaval no lo hace sólo el Municipio. Se hace junto con las comparsas y agrupaciones, por lo que la opinión de ellos es importante”, aseguró Lorenzo Brisco.

“Las comparsas nos contaron los inconvenientes y las cosas que querían resolver, como el estacionamiento, puntos de hidratación. No son cosas del otro mundo, pero evidentemente antes no lo podían resolver”, dijo Aquiles Sojo.

Vale señalar que en la ocasión estuvieron presentes referentes de las comparsas Sapucay, Copacabana y Arandú Beleza. Mientras que en representación de las agrupaciones musicales estuvieron Samba Show, Imperio Bahiano y Kamandukahia, entre otras.