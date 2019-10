"El Gobierno no tiene nada que ver" con la aparición de los cuadernos, dice Garavano

Las palabras de Garavano en radio La Red se producen luego de que ayer el periodista Diego Cabot y el diario La Nación informaron sobre la aparición de los cuadernos, los que fueron entregados a la Justicia en el marco de la causa donde el fiscal Carlos Stornelli investiga desvíos de fondos de parte del gobierno anterior.

"Ahí el Gobierno no tiene nada que ver", dijo Garavano, y agregó que son "elementos que la Justicia tendrá que investigar", pero que a la luz del avance de las investigaciones con "testimonios de arrepentidos y otras cuestiones, no veo que la causa pueda caer tampoco" , en el caso de que los cuadernos no sean verdaderos.

Garavano dijo que "tampoco tiene ninguna injerencia electoral" la aparición de los escritos cuando le preguntaron si eso favorecía al presidente Mauricio Macri (Juntos por el Cambio) en los comicios.

Contrariamente a eso, evaluó que "otros podrían especular también con que caiga la investigación".

En la misma línea, añadió que "hay una serie de actores que durante muchos años estuvieron asociados a los procesos judiciales que armaron las causas contra Macri, contra (Francisco) De Narváez, y que durante mucho tiempo estuvieron muy cerca del poder e intervinieron incluso en la designación de jueces, y que siguen teniendo injerencia en ese mundo, y son totalmente ajenos al Gobierno", por lo que pidió "tomar distancia" de las "especulaciones".

Además, se mostró "confiado" en que Juntos para el Cambio llegará al "balotaje" tras el "acompañamiento de la gente" en las marchas del 'Sí, se puede'.

Y criticó al PJ en respuesta a una nueva presentación judicial que se realizará hoy respecto de la posible existencia de un sistema de seguridad paralelo dispuesto por las autoridades nacionales y denunciado por el apoderado Jorge Landau (PJ).

"Ya hicieron un show en las PASO hablando de que iba a haber fraude y diciendo cualquier cosa", manifestó Garavano, y analizó que, lo que hay, es "temor a un balotaje".