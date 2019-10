Remises: alerta en el sector por contratación de coches de firmas del Chaco

Ante las elecciones nacionales a realizarse este domingo, desde la Asociación de Remiseros de Corrientes informaron a El Litoral que se encuentran en estado de alerta, dado que han sido informados que se contratarán coches de firmas del Chaco para que presten el servicio de acarreo, por lo que no descartan interrumpir el tránsito del puente “General Belgrano” como medida de protesta y en las primeras horas de la jornada electoral.

A horas de las elecciones nacionales que podrían definir al nuevo mandatario presidencial, El Litoral consultó a Juan Castillo, referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes, sobre la contratación de los coches, como venía siendo una costumbre y dijo que “en un principio hubo consultas, pero ahora no tenemos contacto con ninguno de los partidos políticos”.

“Pero nos informaron que uno de los frentes mayoritarios va a contratar a una firma chaqueña para brindar el servicio de acarreo el domingo, por lo que nos vamos a reunir y vamos a decidir alguna medida de fuerza, ya que si esto sucede es competencia desleal”, comentó.

“Cuando esta información comenzó a correr y luego fue confirmada por colegas chaqueños, la bronca fue creciendo y si tenemos que cortar el puente en forma de reclamo lo vamos a hacer. La habilitación del coche a nosotros nos cuesta aproximadamente unos ocho mil pesos y tenemos que estar habilitados por la Comuna, para que ahora salgan contratando a gente de otro lado”.

“Siempre hubo un refuerzo con coches del Chaco, pero un reemplazo no lo vamos a permitir, cómo vamos a dejar que se lleven la plata fuera de la provincia”, aseguró.

En cuanto a un posible costo por coche, Castillo consideró que si bien no se ha entrado en negociaciones, “este servicio electoral superaría los dos mil pesos y si vienen del Chaco va a tener un costo superior”.

“Nosotros vamos a reclamar, porque si hacen una sola vez, lo van a seguir haciendo y no lo vamos a permitir y si tenemos que cortar el puente y decide la mayoría de los muchachos, esa sera la medida”, concluyó.