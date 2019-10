Preparan un show de acrobacia aérea sobre The Beatles

El grupo Enredos Acrobacia dará un show mañana a las 20 en Complejo Ribera ubicado por calle La Madrid y Costanera Sur.

El show llamado "Here comes the sun" en honor a una canción reconocida de The Beatles, hará un repaso por los diferentes años de la banda iglesa más exitosa de los años '60.

Las entradas cuestan 150 pesos y el evento contará con diferentes números de acrobacia en telas, en piso y pole dance.