Anticipan que el 90 por ciento de los resultados estarán antes de medianoche

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, brindó “garantías” de “absoluta transparencia” en los comicios. Anticipó que el proceso va a ser “más ágil”, y de esa forma se podrán “conocer los resultados” para saber quién es el nuevo presidente de la Nación.

“Estamos convencidos de que serán elecciones que van a transcurrir en paz y con absoluta transparencia. Hemos trabajado mucho junto a la Cámara Nacional Electoral para que esto suceda”, dijo Frigerio, ante la consulta de Télam, en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

Además, expresó que “el escrutinio será más ágil y transparente que el anterior, cuando antes de la medianoche tuvimos los resultados y lo mismo ocurrió en el 2017. A diferencia del 2015 cuando se conocieron los resultados del escrutinio provisorio recién al día siguiente”, que dieron ganador a Mauricio Macri.

Respecto al ingreso de los datos de los votos y la carga y la difusión, Frigerio aclaró que “salvo que se reitere el pedido del juzgado federal de hacerlo luego de las 21, sólo si se hubieran computado el 10% de los distritos de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, no hay dudas de que a las 21 ya vamos a tener resultados para compartir”.

De todos modos, el ministro advirtió que “el escrutinio provisorio no tiene valor legal sino informativo, el único que tiene valor es el definitivo que está en la órbita de la Justicia Electoral”, que dura entre 15 y 20 días.

Consultado respecto a lo que puede ser el día después -poselección- acerca de si podría ocurrir algo similar a las Paso del 11 de agosto pasado -cuando saltó fuertemente el dólar- Frigerio consideró que “cada elección no debería ser una fuente de generación de este clima de incertidumbre”. También exhortó a los que tienen “responsabilidad a llevar calma y tranquilidad” para “contribuir a una mejor democracia”.