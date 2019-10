Marcelo Gallardo: “Las decisiones del arbitraje fueron escandalosas”

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, enfatizó ayer al mediodía en conferencia de prensa que lo del arbitraje en la semifinal ante Boca fue “escandaloso” y que influyó en el modo del juego de su equipo que no pudo conectarse y mostrar lo que sabe hacer.

“Las decisiones arbitrales fueron escandalosas, conseguimos la clasificación, pero hubo muchísimas decisiones que fueron muy evidentes, y hoy haciendo el análisis mucho más sereno se cobraron 27 faltas de las cuales 13 fueron inexistentes y eso nos fue llevando a no poder salir, y así y todo aguantamos bastante bien”, explicó.

Gallardo analizó: “Los jugadores también sintieron impotencia por no ponernos en ritmo y con los centros que venían a nuestra área, valora aún más la clasificación, el contexto no iba a ser favorable, pero sí esperaba que sea lo más justo posible".

Y añadió: “Nosotros no nos conectamos, no pudimos hacer el juego porque además cada roce era falta y nosotros jugamos a presionar y robar y cada vez que lo hacíamos había falta, por eso tuve que decir que eviten el roce, igual nunca perdimos el foco y por eso es que mantuvimos serenidad y templanza y la tuvieron para disfrutar”.

Por otro lado, elogió las ansias de competencia del equipo: “Ya estamos en otra final y eso es muy valorable, más aún luego de lo que sucedió en Madrid el año pasado y mantenerse en la victoria es muy difícil y lo logramos, eso es lo que más emociona y si seguimos con estas ganas de todos lados, vamos a seguir trabajando”.

Gallardo, acerca de por qué no jugó Juan Fernando Quintero, dijo: “En un momento pudo entrar para tener la pelota, pero sucedió lo de Casco, igual el partido no estaba para él porque la pelota siempre pasaba por arriba y la iba a pasar mal sin poder tener contacto”.

En referencia al rival de la final, Gallardo, caracterizó: “Ahora hay que prepararnos y tenemos 4 partidos para jugar antes con Flamengo que es un justo finalista que está en su mejor momento en su punto alto es un equipo fuerte”.

Y añadió: “Llegan a la final los equipos que hicieron méritos, pero el desarrollo fue distinto desde el arranque del torneo. Estamos en una buena instancia de rendimiento, Flamengo tiene muy buenos jugadores y un entrenador que conoce este tipo de instancias finales”.

En otro orden, el plantel se entrenó por ayer a la mañana en el predio de Ezeiza de cara al partido frente a Colón, el martes que viene en el Monumental por la Superliga, con Milton Casco recuperado de la lesión que lo sacó del partido ante Boca.

El lateral, que había sufrido una contractura muscular, trabajó a la par del resto y no tendrá inconvenientes para que Gallardo pueda repetir el equipo que logró la clasificación a la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, el 23 de noviembre.

La actividad del plantel millonario consistió en trabajos en espacios reducidos con presión y recuperación para ataques directos donde se destacó la calidad en los pases filtrados de Juan Fernando Quintero.

El plantel volverá al trabajo hoy a puertas cerradas y repetirá las tareas el sábado, el domingo tendrá jornada libre y el lunes volverá a concentrar para jugar frente al equipo Sabalero en busca de sumar puntos en la Superliga.