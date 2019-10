"Los primeros resultados se conocerán a partir de las 21", asegura Adrián Pérez

El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Argentina, Adrián Pérez, dijo hoy que "los primeros resultados de la elección general de mañana se conocerán a partir de las 21, los que marcarán una tendencia; y a la medianoche, estarán los resultados más definitorios".



El funcionario alertó además sobre información falsa que circula en las redes, como la que dice que "si alguien no votó en las PASO no puede votar en la general", con lo que consideró que "incluso se va a ampliar el nivel de participación".



"Habrá una tendencia a partir de las 21, y ya tendremos los resultados más definitorios cerca de la medianoche", indicó Pérez en diálogo con radio Mitre.



Según el funcionario eso se conseguirá "gracias a que ya no hay más traspaso físico de los telegramas, y, en cambio, se han instalado centros de transmisión en las escuelas".