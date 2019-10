Siguen la producción, el acampe y los rezos para que Massalin no cierre sus puertas

En Goya, para las autoridades y numerosos pobladores, la prioridad es evitar que la tabacalera Massalin Particulares cierre sus puertas y más de 200 familias pierdan sus fuentes laborales. Por eso, mientras en el interior de la planta continúa la producción de cigarrillos, afuera se multiplican las expresiones de apoyo. Hay expectativas por las gestiones que continuarán la semana venidera y que incluye desde pedidos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta la reanudación de la mesa de conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo.

La noticia que, en la mañana del pasado lunes 21, recibieron los empleados de la tabacalera repercutió en toda la comunidad. Es que la empresa anunció que cerraría sus puertas. Esto no sólo implicaría la pérdida de fuentes laborales directas e indirectas sino que además impactaría en la economía local.

Horas después, ante el planteo realizado por los gremios que representan a los empleados, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por 15 días. Período que luego extendió por otros 10 más. Una cuestión no menor, porque el organismo en esa resolución ordenó además que la planta reanudara sus actividades el mismo lunes a la noche. Fue así que a las 21, ingresaron quienes trabajan en el turno nocturno. “Vamos a quedarnos igual hasta que los compañeros ingresen”, expresó uno de los empleados que fue consultado por El Litoral en horas de la tarde. Al día siguiente, en una reunión en la que participaron representantes de la empresa y de los trabajadores, fue ratificada la conciliación obligatoria y acordaron que volverán a dialogar el 31 del corriente mes.

En tanto, el jueves 24 se concretó un cónclave en el salón Belgrano, perteneciente a la Secretaría de Comercio Interior. Allí, tal como informó El Litoral, el encuentro se dividió en dos partes. En la primera participaron representantes de la ex Nobleza Piccardo, de Massalin Particulares, funcionarios de Afip, de Salud Pública, de los gremios y autoridades tanto del Municipio de Goya como de la Provincia. En ese ámbito, acordaron que -a partir de la semana venidera- desde los diferentes sectores solicitarán a la Corte Suprema que se avoque al tratamiento del recurso de queja que presentó la Administración Federal de Ingresos Públicos porque una tabacalera consiguió un amparo judicial que le exime del pago de un tributo. Situación que tanto Massalin Particulares como la ex Nobleza Piccardo consideran que constituye una competencia desleal que afecta a sus respectivas rentabilidades.

Además de las citadas presentaciones, desde diversas áreas gestionarán una audiencia con los miembros de la Corte Suprema.

En tanto, para el jueves 31, está programada una nueva reunión por la conciliación obligatoria. Mientras tanto, en Goya se siguen multiplicando las expresiones de apoyo para que Massalin no abandone la ciudad. Precisamente, en la tarde del pasado jueves, se concretó una multitudinaria marcha.

En tanto, confirmaron a este diario, que ayer continuaba el acampe frente a la tabacalera, donde rezan el rosario a las 7, las 15 y las 21.