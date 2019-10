Corrientes renovará cuatro bancas en Diputados, donde se disputa el quorum

El 10 de diciembre cuatro diputados nacionales de Corrientes finalizan mandato. Hoy se elegirá la renovación de dichos escaños, de los siete que se distribuyen para la provincia. Cada representante será fundamental ya que en el Congreso se pondría en juego el quorum propio, de repetirse el escenario de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso).

Los correntinos no sólo elegirán hoy la fórmula presidencial, sino cuatro representantes en la Cámara de Diputados de la Nación, cuyos mandatos se extenderán por cuatro años, y concejales en 19 municipios, casi todos peronistas. Este año, la jurisdicción no renovará bancas en el Senado de la Nación, donde la conformación es equitativa con otras provincias, a diferencia de la Cámara baja donde la distribución se establece en proporción con la cantidad de habitantes.

Corrientes cuenta con un total de siete escaños, de los cuales, tres continúan mandato hasta 2021. Siguen en sus bancas la ex interventora del IPS y ex titular del Anses Udai Corrientes, la radical Estela Regidor; y su ex par de Udai Goya y dirigente de Mujeres del PRO, Sofía Brambilla, ambas del bloque Cambiemos. Por la actual oposición, Jorge Antonio Romero, quien fue hace unos meses vicepresidente del PJ provincial, integra hoy el bloque Frente para la Victoria- PJ, que respalda la lista del Frente de Todos.

En el distrito, la oposición es la que más espacios pone en juego. Por el oficialismo finaliza mandato el ex ministro de Salud de Ricardo Colombi, el radical, Julián Dindart. Por el bloque Justicialista, que responde a Diego Bossio, concluye Oscar Macías; y por Movimiento Evita, Araceli Ferreyra, quien este año bajó su precandidatura de las primarias del peronismo local y sus aliados.

Formalmente también concluye mandato el dirigente de La Cámpora, José “Pitin” Ruiz Aragón. No obstante, su permanencia en la Cámara baja está asegurada porque encabeza la lista de diputados nacionales, adosada a la fórmula presidencial de Alberto y Cristina Fernández. Lo acompañan la ex senadora provincial y ex intendente de Bella Vista, Nancy Sand, Fabián Borda y Nancy Esteche.

Si se tiene en cuenta la tendencia de las primarias, también ingresará a la Cámara de Diputados el actual ministro de Producción de Corrientes y radical, Jorge Vara, cuya lista, Verde, se impuso en la interna de ECO+Juntos por el Cambio. Acompañará la candidatura de Mauricio Macri quien mantiene expectativas de reelección.

En la lista del oficialismo, se posicionan junto con Vara en la grilla, la ex intendente de Riachuelo y actual gerente regional de Vialidad Nacional, la referente del PRO, Ingrid Jetter. También el diputado provincial y dirigente de ELI, José Fernández Affur; y la ministra de Educación de la provincia, la radical Susana Benítez.

En el conjunto general, cada espacio tiene un valor significativo, ya que en la Cámara baja está en disputa la posibilidad del quorum propio (129 diputados), en el eventual caso de que la oposición logre ser gobierno.

Del total de 257 integrantes en la Cámara baja, 130 diputados terminarán su mandato en diciembre de 2019, luego del recambio legislativo que se producirá a partir de las elecciones de este domingo. De los que finalizan su mandato este año, 35 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, el distrito con más habitantes del país y mayor representación parlamentaria. Además del territorio bonaerense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son los distritos con mayor cantidad de escaños que se renovarán este año, con 12, 10 y 9, respectivamente.

Mendoza y Tucumán, renovarán cada una, 5 diputados. Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Salta y Santiago del Estero integran el grupo de los cuatro.

La vecina Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Río Negro, San Juan y Tierra del Fuego renovarán tres escaños. Por último, Catamarca, La Pampa, Neuquén, San Luis y Santa Cruz, pondrán en juego, cada una, dos bancas.