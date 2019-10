Se estrena la lista de paridad por ley, aunque ya se exhibía en candidaturas

La Ley de Paridad de Género se sancionó en 2017 y fue reglamentada este año por el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Establece que las fuerzas políticas que participen en elecciones legislativas nacionales deben presentar listas con un 50 por ciento de hombres y otro 50 con mujeres de manera intercalada. De esta manera se intenta ampliar las chances de representación femenina en el Congreso.

Este año se estrenará la ley en el país, sin embargo, la paridad en las grillas de candidatos a diputados nacionales en las legislativas que coincidían con las presidenciales se implementaba, de hecho, en las ofertas electorales de Corrientes. Si se toman los últimos datos oficiales publicados por la Cámara Electoral Nacional, desde 2007 en todas las elecciones generales en las cuales las legislativas coinciden con las presidenciales, la provincia presentó grillas de paridad en las candidaturas de diputados y diputadas nacionales.

Esto se debe a que en las generales se eligen cuatro diputados, y las fuerzas coinciden y coincidían en incorporar un hombre y una mujer para completar un cupo. La provincia cuenta con un total de siete bancas, y actualmente, se conforma por tres mujeres y cuatro varones, tendencia que en estas elecciones podría mantenerse de repetirse los resultados las primarias, o bien, cambiar, de modificarse la distribución.

Un punto de inflexión fueron las legislativas nacionales de 2017, cuando dos mujeres encabezaron una lista e ingresaron ambas a la Cámara baja nacional pero de igual modo, no se amplió la representación femenina.

Sin embargo, esta fue una de las escasas, sino la única, ocasión en la cual hubo representación femenina encabezando la nómina de candidatos en una elección nacional.

La escasa presencia de mujeres encabezando las listas de candidatos es condición que establece un techo en la participación femenina. Un informe del Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior de la Nación marcó las proyecciones de representación femenina en la Cámara de Diputados de la Nación, en relación con las tendencias de presentaciones de listas anteriores. Aun con Ley de Paridad, la mayoría de las probabilidades indican que en 2025 las mujeres no alcanzarían el 50 por ciento de representación. No obstante, asomarían el pico del 40 por ciento que sí se observó en 2007, cuando hubo un crecimiento de representación femenina en el Congreso de la Nación.