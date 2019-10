“Me gustaría pelear en Goya”, dijo Matías “Monzón” Lovera

Matías “Monzón” Lovera comenzó a escribir su propia historia en el boxeo argentino. El pasado viernes, en el Club Sportivo Barracas de Buenos Aires, venció de manera contundente a Juan Rizo Patrón para quedarse con el cinturón nacional en la categoría supermediano.

“Ahora yo espero lo mejor”, sentenció el púgil de 23 años en declaraciones que realizó al canal TyC Sports que transmitió en vivo su consagración. “Mi promotor (Julio César Levy) me dijo que fue trascendente esta victoria y por eso me veo venir cosas importantes para mi carrera. Tengo que prepararme y estar listo para lo que venga”, agregó.

Lovera es el décimo segundo campeón argentino de los supermedianos en el ámbito de la Federación Argentina de Box (FAB) y se convirtió en el segundo goyano en obtener un título nacional, siguiendo los pasos de Aldo Gamboa. “Me gustaría pelear en Goya. Desde que arranqué el profesionalismo tengo esa idea. Cuando estuve el año pasado, sentí el cariño de mucha gente. Me encantaría poder pelear ahí y que la gente pueda disfrutar”.

Desde muy chico, Lovera se trasladó a San Miguel en Buenos Aires. Por cuestiones personales tuvo que dejar el paraje Tres Bocas en el departamento de Goya y comenzó una lucha muy especial hasta que llegó a su vida el boxeo, después de trabajar en Edesur colocando transformadores y medidores.

“La pasé mal. Vengo de los más bajo, más bajo. Me siento orgulloso por lo que estoy logrando. Quiero agradecer a mi profe, mi tía, mi vieja y toda mi familia que siempre me apoyaron”. Luego de limpiarse los ojos por las lágrimas que caían, agregó: “Volver a Goya y ver dónde vivía. Es todo monte, es un campo. En diciembre fui y me hizo llorar”.

Además de recordar a su ciudad natal, Lovera destacó que “en el barrio Obligado (San Miguel, Buenos Aires) están los amigos. A los pibes los llevo en mi corazón. Les tengo un cariño enorme y eso me motiva mucho”.

La carrera boxística comenzó un poco tarde, casi de casualidad. Este recuerdo le trajo una alegría. “Llegué al gimnasio con un jogging, un zapato adidas y con corte tipo taza. Me dice el profe (Fabián Ramírez): ‘¿vos no entrenás?’ ‘No, le contesté, solo vengo a acompañar a mi primo’. Me insistió tanto que comencé a entrenar y lo hice bien burro, pegándole a la bolsa como salía nomás. A la semana, me hicieron guantear con uno que hacía kick boxing, le di por todos lados y así arranque”.

Su parecido físico con Carlos Monzón es notorio y por eso Ramírez casi de inmediato lo rebautizó con el apellido del ex campeón mundial. “Me pusieron un apodo bastante grande y pesado por la trayectoria boxística de Carlos. Ya me acostumbré porque en todos lados me conocen así”.

El campeonato llegó para Lovera en el segundo round, después de mandar a la lona al chaqueño “Chespi” Rizo Patrón. “Ojalá que se recuperé pronto”, manifestó en la despedida mientras se ilusiona con cosas más grandes dentro del boxeo.