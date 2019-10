Colón frenó el andar del líder Barraca

La undécima fecha del Torneo Provincial de Clubes, categoría primera división, se disputó el pasado sábado con un importante triunfo de Colón sobre Barraca de Paso de los Libres por 88 a 47.

Para el equipo capitalino, que tuvo como goleador a Pablo Quagliozzi (15 puntos) bien secundado por Emilio Vallejos (13 tantos y 10 rebotes), significó quedar en inmejorable posición para luchar por un lugar en la fase final del certamen, que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes.

Pese a la contundente caída, Barraca sigue al frente de la tabla valorativa, aunque todavía deberá quedar libre.

Por su parte, Deportivo Juventus logró una gran victoria en su visita a Esquina sobre Foot Ball 79 a 87 en tiempo suplementario, tras igualar en 72 el período regular. El Granate ahora es uno de los escoltas del líder y sigue en zona de clasificación.

Mientras que también en Esquina, El Porvenir hizo pesar su localía, venció a A.M.A.D. 86 a 80 y también llegó a la segunda ubicación.

Cuando quedan tres fechas para concluir la etapa clasificatoria, la lucha por llegar a las semifinales se puso muy interesante. El único que tiene prácticamente asegurado un lugar en los playoffs es Barraca de Paso de Los Libres.

Cumplidas once fechas (cuarta de las revanchas), las posiciones son: Barraca de Paso de los Libres (7-3) 17 puntos, Juventus (5-5) y El Porvenir de Esquina (5-5) 15, Amad (5-4), Colón (5-4) y Sportiva Esquinense (5-4) 14, y Foot Ball de Esquina (1-8) 10.

La fecha número doce contempla estos encuentros: Amad vs. Colón, Sportiva vs. El Porvenir y Barraca vs. Foot Ball. Libre: Juventus.