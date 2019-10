Debut de Argentina ante España

El seleccionado argentino sub 17, dirigido por Pablo Aimar, debutará hoy en el Mundial de la categoría que se disputa en Brasil ante su par de España, uno de los candidatos al título.

El partido correspondiente a la primera fecha del grupo E se disputará desde las 17 en la ciudad de Vitória, al norte de Brasil, con arbitraje del australiano Christopher Beath, quien será asistido por el holandés Dennis Higler en el VAR, y transmisión de la TV Pública.

El equipo dirigido por Pablo Aimar iniciará su camino en el Mundial al que clasificó tras consagrarse campeón del torneo sudamericano que se disputó entre marzo y abril en Perú.

Aimar, quien tiene como ayudante a Diego Placente, fue protagonista de la mejor participación de un seleccionado sub 17 argentino que fue el tercer puesto en Ecuador 1995 e intentará superar esa marca desde la conducción de los juveniles.

“Lo vivo con la misma ilusión que cuando tenía 15 años y fui a Ecuador a mi primer Mundial. Y veo en los chicos lo mismo. Cambiaron los tiempos, y la vida es un poco diferente ahora, pero los jóvenes siguen teniendo mucha ilusión por vivir esto”, expresó el ex enganche, de 39 años, en declaraciones a la Fifa.

El primer escollo para el equipo argentino será España, uno de los principales candidatos al título.

“España está muy bien desde hace mucho tiempo”, advirtió Aimar sobre el rival.