El anhelo de un país normal

Por Emilio Zola

Especial para El Litoral

El equilibrio fue protagonista en las elecciones presidenciales de ayer, con resultados que demuestran la madurez de una ciudadanía dispuesta a retomar el sendero de las soluciones sociales que sólo el peronismo pudo proporcionar con eficacia en la historia nacional, pero consciente de que la democracia permite dosificar el poder para prevenir inclinaciones despóticas.

Ganó con claridad Alberto Fernández, flamante presidente electo del país, pero sin la diferencia arrolladora que esperaban los fanáticos del antimacrismo. Perdió Mauricio Macri, que se va del poder derrotado por la economía pero no desaparece del mapa político. Por el contrario, demostró una capacidad de recuperación notable que lo llevó de los 33 puntos de las Paso a los 40 puntos alcanzados en estas generales.

No le alcanzó al Presidente para el balotaje, pero tuvo un desempeño digno que demostró el acierto de su estrategia final de cambiar el tono de la campaña, lejos del marketing 2.0 y más en contacto con la gente, besos en los pies, llegada en tractor y medidas de alivio para los más débiles. Vale la ucronía: ¿Qué hubiera pasado si Mauricio aplicaba esta receta desde el principio?

Otra señal de salud institucional fue la aparición de María Eugenia Vidal, derrotada en provincia de Buenos Aires, para reconocer la victoria de Axel Kicillof, y acto seguido la presencia de un Macri radiante ante las cámaras del país, para felicitar al presidente electo y anunciar que lo invitó a desayunar en las primeras horas de hoy para iniciar la transición.

Fue un abismo de diferencia respecto de la reacción abruptamente enojosa del Macri pos-Paso. Esta vez el Presidente se calzó el ropaje de demócrata y, flanqueado por su compañero de fórmula, el peronista Miguel Angel Pichetto, reconoció la derrota con una hidalguía que preanuncia una clara vocación de continuidad en la política activa.

Con la palabra “gracias” como telón de fondo, el jefe de Estado saliente mantuvo el rictus sonriente de su caravana del “Sí, se puede”, con la que recorrió 32 ciudades a bordo del Tango 01 para aglutinar sectores que le habían dado la espalda en las primarias. Así consiguió capturar votos gerontes (sorprendieron los octogenarios que acudieron a las urnas) y reconquistó electores que hace dos meses habían preferido las otras opciones de derecha.

Fue clave para la remontada el trabajo de los gobernadores de Juntos por el Cambio, como es el caso de Cornejo en Mendoza, Rodríguez Larreta en Caba y el esfuerzo titánico de un Gustavo Valdés que puso toda la carne en la parrilla para recortar nada menos que 10 puntos en Corrientes. Aquí el triunfo del Frente de Todos perdió brillo frente a un guarismo desfavorable en la capital provincial y a un detalle no menor: los peronistas metieron dos legisladores nacionales, pero los cambiemistas empardaron el número gracias a que esta vez había cuatro bancas disponibles.

Así las cosas, en representación de Corrientes ingresarán al Congreso los peronistas “Pitin” Aragón y Nancy Sand, pero también dos exponentes de ECO, ya que al haberse acortado la diferencia de las Paso tanto Jorge Vara como Ingrid Jetter engordarán la bancada opositora.

Veinte minutos después de que Mauricio Macri reconociera la derrota, el presidente electo Alberto Fernández subió al escenario escoltado por Cristina Fernández de Kirchner, su flamante vicepresidenta, para celebrar una victoria que hasta hace pocos meses parecía imposible. La estrategia de CFK, que dio un paso al costado pero se mantuvo en la fórmula, fue la clave para sumar a Sergio Massa y a otros sectores del justicialismo bonaerense que galvanizaron una unidad indispensable para alcanzar el objetivo.

De poco sirvieron las estratagemas político-judiciales de Comodoro Py. Ni la aparición de los supuestos cuadernos de la corrupción K impactó en la decisión de un electorado asfixiado por la inflación. Las heladeras vacías, el cierre de pymes, la pulverización del poder adquisitivo y la escalada de la pobreza fueron factores determinantes para que el Frente de Todos se impusiera en un territorio nacional que volvió a mostrar las diferencias entre la “franja amarilla” de la zona más rica del país (Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza) y los dos tercios teñidos de azul peronista, con el norte postergado y el sur congelado.

El encargado de traducir el estado de situación al pueblo fue el gobernador electo de provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien abrió el paraguas en vez de festejar. Le ganó por lejos a la estrella de Cambiemos, pero dedicó el 99% de su discurso a diagnosticar la economía para avisar que “estamos recibiendo tierra arrasada”.

No fue casualidad lo de Axel. Alberto Fernández enfrenta un demonio comparable al satán del infierno del Dante. La economía endiablada que en las próximas horas volverá a estremecer las góndolas tiene suficiente veneno para doblegar cualquier medida regulatoria, con un dólar indómito y la cultura bimonetaria inoculada como un germen incurable en el inconsciente colectivo.

Cristina no pudo con su genio y aprovechó el momento de gloria para entregar el micrófono a la muchedumbre que coreaba “vamos a volver” y “Néstor no murió”. Con sed de revancha, la vicepresidenta electa paladeó la victoria con más fruición que aquel 54% de hace ocho años atrás, pero no tendrá la birome del poder.

El presidente electo cerró la noche con la moderación de siempre. Volvió a prometer un país más igualitario y abrió las puertas a “quienes no nos votaron”. Entre ellos al ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, quizás, la figura que el nuevo gobierno necesite convocar para cumplir con el anhelo de un país normal que la gran mayoría de la sociedad argentina votó ayer.