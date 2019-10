La participación llegó al 80% y en el cierre hubo más “clima electoral” que en las Paso

Facundo Campos

Los comicios presidenciales y legislativos 2019 en Corrientes tuvieron un cierre con el 80% de participación en promedio y desde las escuelas manifestaron que hubo un mayor “clima electoral”, con movimiento de fiscales, militantes y miembros de los frentes competidores, como también se registraron inconvenientes puntuales, como reclamos por los modelos de DNI y robo de boletas. Fiscales y autoridades de mesa de las escuelas visitadas destacaron que tuvieron una mayor afluencia de votantes que en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) de agosto, e incluso mayor que en los comicios legislativos provinciales de junio.

Durante las elecciones de ayer se registró un flujo casi constante de votantes, aunque la mayor parte de la ciudadanía se acercó desde las primeras horas de la mañana y hasta la siesta.

El Litoral recorrió algunas escuelas ubicadas al sur de la avenida 3 de Abril durante el cierre para dialogar con los protagonistas y realizar una comparación con las elecciones pasadas que también se celebraron este año en la ciudad.

Luego del intenso calor de la mañana y con un fuerte viento que azotó la ciudad y caracterizó gran parte de la tarde de ayer, inclusive haciendo volar planillas, biromes y hojas con anotaciones en algunas mesas electorales, el cierre de las elecciones presidenciales 2019 transcurrió con un flujo constante de votantes y en un clima de tranquilidad que horas antes se vio interrumpido por algunos inconvenientes. Fue el caso de la Escuela Nº 299 “Juan Alberto Asuad”, donde el acto cívico tuvo algunos sobresaltos.

“Fue una jornada muy tranquila donde tuvimos un solo caso en el que tuvimos que retirar a una persona que quiso votar con un DNI que no era el que figuraba en el padrón y, ante la negativa, reaccionó de manera violenta, por lo que se labró un acta y fue retirada por las fuerzas de seguridad. A pesar de eso no tuvimos mayores inconvenientes más que las habituales denuncias de robo de boletas”, señalaron autoridades.

Las últimas horas de los comicios en la institución educativa del barrio Galván se desarrollaron con poca asistencia de votantes, aunque la participación promedio se ubicó entre el 75% y 80%. “La mayor parte de los votantes vino temprano, desde las 8, y no pararon de llegar hasta la siesta. Recién a las 14 pudimos almorzar porque el flujo de ciudadanos fue intenso e inclusive nos sorprendió”, señaló una fiscal de una de las mesas de la Escuela Nº 299.

“Sin dudas hubo mayor movimiento que en las Paso y se notó con la participación de muchos votantes y de los fiscales de cada agrupación. Hubo mayor clima electoral”, comentaron desde otra de las mesas de la escuela ubicada en el corazón del barrio Galván.

Con el descenso de la cantidad de votantes pasadas las 17, el cansancio se dejó ver en las caras de algunos fiscales y presidentes de mesa que trataban de esconder algún que otro bostezo o se desperezaban disimuladamente para poder cerrar la última jornada de elecciones en la ciudad. “Fue un año electoral intenso y agotador, pero es un deber cívico que debemos aprovechar”, indicó una autoridad de mesa consultada.

En las elecciones anteriores, el promedio de participación en la Escuela Nº 299 del barrio Galván llegó a apenas al 70%, por lo que las autoridades de mesa notaron que hubo mayor concurrencia de votantes para elegir presidente de la Nación y legisladores nacionales por Corrientes.

El intenso movimiento en los pasillos de las escuelas capitalinas contrastó con la poca actividad en las calles, a pesar de que se trató de un domingo soleado y cálido. Solo los colectivos gratuitos desfilaron por las principales avenidas llevando a los votantes.

En el límite entre los barrios San Benito y San Martín, sobre la calle Alberdi, se encuentran las escuelas Iberá y la Nº 402 “Genaro Berón de Astrada”, que comparten el mismo predio y donde hubo un flujo continuo de votantes y los acostumbrados inconvenientes para sufragar. Los participantes de la jornada cívica indicaron, al igual que en otras instituciones educativas, que la mayor cantidad de ciudadanos se acercó durante la mañana.

“Entre las primeras horas de las elecciones y hasta el mediodía hubo una gran cantidad de votantes que superó la mitad de la cantidad de ciudadanos por mesa. Después se calmó un poco más y hubo un flujo constante pero de menor cantidad”, señaló uno de los presidentes de mesa de la escuela del barrio San Benito. “Estimamos que la participación estuvo entre el 75% y el 80% aproximadamente”, calculó un fiscal consultado.

Al igual que en otros puntos de la ciudad, en la escuela Iberá se suscitaron algunos inconvenientes menores y puntuales que lograron ser subsanados. “Hubo casos de personas que se acercaron con DNI viejos y no pudieron votar y realizaron denuncias a través de redes sociales en lugar de avisar a las autoridades. También hubo acusaciones y reclamos por el robo de boletas, por lo que se decidió llevar a cabo controles periódicos junto con los fiscales y representantes de cada frente competidor”, contó a este medio el director de la escuela y delegado de la Justicia Nacional Electoral, Hugo Vallejos.

A las 18, las autoridades escolares del colegio Iberá llevaron a cabo un “ritual” que se repite en cada elección: el timbre sonó estridente anunciando la finalización de las elecciones y las personas presentes en la institución aplaudieron y celebraron con risas rememorando con cierta nostalgia el tradicional momento del recreo.

“La participación estuvo en un promedio del 80% aproximadamente”, afirmó Vallejos.

Asimismo, desde algunas mesas, las autoridades denunciaron haber recibido malos tratos por parte de votantes y algunos fiscales, mencionando cierto nerviosismo que no se evidenció en las elecciones pasadas de este año. “Hubo un mayor clima en lo que respecta a otras elecciones, y en un clima de bastantes nervios hubo algunas actitudes prepotentes y maleducadas de votantes que constantemente exigían cosas o que inclusive discutían la posibilidad de votar con DNI que no eran los que figuraban en los documentos”, señaló una autoridad de mesa del colegio Iberá.

Inmediatamente finalizadas las elecciones presidenciales y legislativas 2019, las autoridades de cada mesa ingresaron a los cuartos oscuros para iniciar el conteo en los pizarrones y papeles afiches diseñados para tal fin, buscando la manera más ágil de cargar las planillas con los resultados.

En las escuelas de la ciudad se dispusieron escáneres con el objetivo de poder procesar más rápido la información y comunicar los números de forma más ágil a los centros de cómputos. “Los escáneres fueron implementados anteriormente en las Paso y lo que se busca es poder escanear los telegramas y enviarlos al Correo Argentino. La información es enviada una vez que se cuenta con todas las mesas contabilizadas y solo pueden acceder a los telegramas escaneados los fiscales de cada frente que cuentan con la credencial oficial y quienes pueden visualizar, fotografiar o registrar los documentos”, explicó un agente del Correo Argentino sobre el aparato.

La participación cívica en Corrientes se mantuvo en el promedio nacional del 80%, demostrando el compromiso de gran parte de la sociedad no solo para vencer la apatía de otras oportunidades, sino también para decidir quiénes comandarán las riendas de la Argentina durante los próximos cuatro años.