Ganó Alberto Fernández y se reúne hoy con Macri

Alberto Fernández ganó las elecciones y es el nuevo presidente de Argentina. Mauricio Macri reconoció la derrota e invitó a desayunar al presidente electo. La expectativa está puesta en lo que sucederá hoy en los mercados.

El Frente de Todos se impuso ayer por el 47,86%de los votos. Juntos por el Cambio logró el 40,63%. El 65% de los datos se conocieron antes de las 21.30, al cierre de esta edición, ya se había escrutado el 98% de las mesas.

Macri no logró revertir los resultados de las primarias, pero achicó los porcentajes y pasó de una diferencia de dos dígitos a una.

El Presidente salió a reconocer la derrota alrededor de las 22.30. Con un discurso moderado, agradeció a quienes lo votaron y los que no. Confirmó que llamó a Alberto Fernández y que lo invitó a desayunar (ver más en página 4).

Se comprometió a ejercer “una oposición sana, constructiva y responsable” que “reafirme las conquistas logradas”. Además, afirmó que dejaba el gobierno con “un país con bases sólidas”, que cambió “la cultura del poder”.

El oficialismo tuvo escasas victorias, pero contundentes. En Córdoba Macri logró el 61,30% contra el 29,27%; en Mendoza el 50,12% y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 52,15%. También ganó en San Luis, tierra de los Rodríguez Saá, históricos caudillos peronistas.

En el resto del país se impuso el Frente de Todos por una diferencia de hasta 20 puntos en algunas jurisdicciones.

También en Corrientes, ganó el binomio Alberto-Cristina por una diferencia de 8 puntos.

En la provincia, el oficialismo logró achicar la diferencia de las Primarias, que llegó a ser de hasta 20 puntos.

Además, el macrismo ganó en Capital por 12 puntos, algo que no había sucedido en las Paso.

Claro que en el resto de la provincia la diferencia fue de hasta 20 puntos en ciudades como Goya, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Santo Tomé, Mercedes, entre otras.

En la categoría diputados nacionales cada uno de los frentes se llevará dos bancas. Es decir que Jorge Vara e Ingrid Jetter serán legisladores nacionales. Y José Ruiz Aragón y Nancy Sand, también.

Los números

En total Alberto logró 12.112.466 votos y Macri 10.235.134.

El tercer lugar fue para Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, que lograron el 6,17%, es decir, 1.559.375 votos.

Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, se quedaron con el cuarto lugar al lograr el 2,15%, con un total de 545.501 sufragios.

Los últimos lugares fueron para el Frente NOS de Juan Gómez Centurión y Cynthia Hotton, con 1,71%, lo que representó 433.470 sufragios.

El libertario José Luis Espert apenas alcanzó 374.464 electores.

La cantidad de votantes

El Gobierno confiaba antes de los comicios en una elevada participación que le permitiera al presidente Mauricio Macri llegar al balotaje.

Pero no ocurrió. Votó el 80% de los 33 millones de argentinos habilitados, cuando en las Paso apenas se superó el 70%.

No fue la elección con mayor participación de la historia como anhelaba el macrismo.

Los números locales

Con el 85,71% de las 2.583 mesas de la provincia escrutadas, en la categoría presidente y vice, el Frente de Todos lograba en Corrientes 299.253 votos, equivalentes al 50,74% del total.

Juntos por el Cambio, que llevaba la candidatura del binomio Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto, obtenía 249.273 sufragios; es decir, el 42,21% del total escrutado hasta el momento.

Consenso Federal se ubicaba en tercer término con el 3,17% (18.746 votos) para la fórmula de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. En cuarta posición figuraba el Frente NOS, de Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton, con el 1,84 por ciento (10.927 votos).

El quinto lugar de las generales en Corrientes era para Unite por la Libertad y la Dignidad, de José Luis Espert y Luis Rosales, con el 1,03% (6.106 sufragios) y el sexto para el Frente de Izquierda con el 0,98% (5.809).

En la categoría diputados nacionales, el Frente de Todos obtenía el 50,55%, mientras que Juntos por el Cambio lograba el 44,34%.

Para diputados, el Frente de Todos logró posicionar a José Ruiz Aragón y Nancy Sand con el 50,53% con 284.651 votos y ECO+Juntos por el Cambio, ubicó a Jorge Vara e Ingrid Jetter en otros dos escaños, por el 44,36%, unos 250.359 sufragios.

El oficialismo provincial logra más representatividad en la Cámara baja nacional ya que de los cuatros legisladores que abandonan sus banca, sólo uno es radical.

En Consenso Federal el candidato a diputado Gabriel Romero logró el 3,09 por ciento (17.448 votos) y la alianza NOS, del candidato legislativo Eduardo Achitte, logró el 2 por ciento (11,292 sufragios).