Alberto pidió “diálogo” y prometió un país “igualitario y solidario”

El presidente electo Alberto Fernández le pidió anoche a los referentes de Juntos por el Cambio que sean “conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado”. A la vez, anunció que impulsará la Argentina “igualitaria y solidaria que todos soñamos”.

“Ojalá que ese compromiso de diálogo, que nunca tuvieron, ahora lo ejerzan, y que sean capaces de entender que la Argentina que viene necesita del esfuerzo y compromiso de todos”, expresó Fernández al hablar desde el búnker del Frente de Todos en el barrio porteño de Chacarita, donde estuvo con su compañera de fórmula, Cristina Fernández, y el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Además, el presidente electo confirmó que “mañana” se reunirá con el mandatario actual para iniciar la transición.

“Como anunció Macri, mañana me reuniré con él y empezaremos a hablar del tiempo que queda”, indicó Fernández.

En ese sentido, le pidió a Cambiemos que sean “conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado”.

Por otro lado, recordó al ex mandatario Néstor Kirchner y le agradeció por haber “sembrado esto que estamos viviendo”, en referencia a su victoria en los comicios.

“No sería justo que hoy no le reconociera lo que él hizo por nosotros, y la enorme posibilidad que me dio de vivir esa formidable aventura de hacernos cargo de un país caótico y ponerlo en pie”, expresó Fernández.

Por otro lado, prometió “hacer todo lo posible para que las persianas de las fábricas y de las pymes vuelvan a levantarse. Para que cada uno de los que se quedaron sin trabajo vuelvan a trabajar. Para que las universidades del interior se sigan abriendo”, completó.

Por último, si bien admitió que “los tiempos que vienen no serán fáciles”, anunció que volverá a “construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos”.

Cristina

La vicepresidenta electa, Cristina Fernández, pidió al jefe de Estado, Mauricio Macri, que hasta el 10 de diciembre, día en el que finaliza su mandato, “tome todas las medidas para aligerar la situación de las finanzas que vive el país”.

Desde el búnker del Frente de Todos, sostuvo que “es su responsabilidad; los presidentes lo son desde el primer día que asumen hasta el último día que se van. Ejerza su responsabilidad cuidando el patrimonio del pueblo”.