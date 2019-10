El Frente de Todos festejó con euforia y con aspiraciones de poder

Habían pasado escasos minutos desde el cierre de los comicios cuando desde el peronismo se presentía lo que luego, con el pasar de las horas, se convirtió en un eufórico festejo en la remozada sede del PJ correntino, devenida en búnker del Frente de Todos. La fuerza reclamó que pelearía, incluso, en el escrutinio definitivo “el tercer diputado nacional”, de las cuatro bancas en disputa, y ya comenzó a delinear su agenda de cara a 2021.

“La mitad de los argentinos le dijo no al modelo de Valdés y Macri”, arengó José “Pitin” Ruiz Aragón a la militancia, algunos con lágrimas en los ojos por la victoria de la fórmula de Alberto y Cristina Fernández. En el búnker exhibían los resultados nacionales con aplausos y cánticos. Afuera los jóvenes festejaban con bombos y banderas sobre calle Salta, a pocos metros de Casa de Gobierno y desde el peronismo, que se había fragmentado en elecciones anteriores, utilizaron el llamado a la unidad nacional como argamasa para avanzar en la construcción de un proyecto político, con vistas al 2021.

Anoche, el primero en tomar el micrófono fue el delegado normalizador del PJ, el chaqueño Julio René Sotelo. “Toda la Argentina quiso desandar este camino de destrucción al que nos ha llevado Macri”, expresó, acompañado por el diputado reelecto, Nancy Esteche y Marcelo Molina.

“Esperábamos que el resultado fuera ajustado”, dijo Aragón a El Litoral sobre el conteo parcial de votos de estas legislativas en relación con las Paso. Entonces habían alcanzado una impensada ventaja, de 20 puntos. Anoche la brecha se achicó, principalmente, gracias a Capital. “El Gobierno provincial, nacional y municipal estaban dispuestos a gastar millones de pesos para poder sumar cuatro o cinco puntos más en la Capital que les permitieran tener un mensaje de mayor esperanza para sus militantes, y es lo que lograron hoy, pero más de la mitad de los correntinos les dijo que no a Mauricio Macri. Eso es lo importante para nosotros. Nunca más un gobierno neoliberal que ha generado muchísimo hambre y muchísima pobreza en nuestra provincia”, afirmó.

“Para nosotros arranca una nueva etapa en la Nación y es un inicio para construir el camino provincial que ponga a un gobierno popular en La Rosadita de nuestra provincia y empezar a gobernar para la gente”, manifestó el legislador. “Tenemos en claro que la transformación es generacional, que discutirá los paradigmas de Corrientes y que enfrentará el problema de la pobreza de los correntinos, no omitiéndola”, indicó. (MB)