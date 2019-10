Tras los comicios, no habrá modificaciones en las representaciones partidarias en los legislativos de Felipe Yofre, Chavarría y San Isidro

Finalizó ayer el último turno electoral del año y se renovaban un par de bancas en los recintos legislativos de Felipe Yofre, Chavarría y San Isidro. En los tres casos no habrá modificaciones con respecto a la representación de los partidos en los cuerpos deliberativos, ya que por cada uno de los ediles salientes, ingresó otro de la misma fuerza política.

En Felipe Yofre, un municipio comandado por el intendente Leonardo Aguirre (PJ), dejaban su banca Cristian Ledesma (PJ) y Norma Larrachado (ECO+Juntos por el Cambio).

Ayer, luego del escrutinio provisorio, indicaron a El Litoral que “el Frente de Todos obtuvo 435 votos, superando a ECO+Juntos por el Cambio que consiguió un total de 412”.

De esta manera, ambas fuerzas lograron colocar a su candidato, por lo que, a priori, no habría modificaciones en el recinto. Verónica Peña del Frente de Todos y Ramón Baltazar Cardozo de ECO+ Juntos por el Cambio son los nuevos concejales electos. Integran además el Concejo Beti Monzón (PL), Milagros Acuña (Panu) y Ramón Avalos (PJ).

“Todo transcurrió normalmente, sin ningún tipo de inconvenientes. Y ya desde mañana (por hoy) seguiremos trabajando cada uno en nuestras funciones como lo hacemos siempre”, expresó a El Litoral el jefe comunal Leonardo Aguirre.

Mientras que en Chavarría, en diciembre culminan sus mandatos los concejales Cecilia Saibene (PJ) y Nidia Benítez (ECO). Y tras el conteo, se determinó que el Frente de Todos superó a ECO+Juntos por el Cambio por 1.027 votos a 622.

No obstante, cada uno de los frentes obtuvo una banca. Por lo que -aclararon- la oposición al intendente Roberto Dieringer (PJ) seguirá teniendo mayoría.

“Hicimos una gran elección, mejorando incluso los números de las Paso. Estamos muy contentos y el resultado a nivel nacional nos da el envión que necesitamos para seguir trabajando por nuestra gente”, expresó a El Litoral la concejal saliente Cecilia Saibene.

En San Isidro, en tanto, el Frente de Todos consiguió 1.990 votos contra 921 de ECO+Juntos por el Cambio. De esta manera, la concejal Gabriela Montenegro (PJ) logró mantener su lugar y cumplirá un segundo mandato en el Concejo Deliberante. La otra banca que deja Arturo Bejarano, “desde diciembre será ocupada por Osvaldo Segovia, quien es el actual secretario de Obras Públicas del Municipio. Por lo que ganamos los dos concejales que estaban en disputa”, aseveraron a El Litoral desde el equipo de la actual intendenta Vilma Ojeda.

No obstante, dirigentes de ECO expresaron a este diario “que aún habrá que esperar el recuento definitivo para saber si ellos obtuvieron los dos ediles, o uno será de ellos y el otro, nuestro”.