Luego de 14 años, el oficialismo logró obtener mayoría en el bloque correntino

Pasaron 15 años desde que el oficialismo provincial logró una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados de la Nación. El peronismo fue la fuerza que más bancas puso en juego en estas elecciones y, pese al triunfo, no logró retener uno de los tres escaños de este espacio.

“Vivimos una jornada democrática histórica, superando en Corrientes el 80 por ciento de participación. Por eso, primero debemos agradecer a todos por ir a votar. Esto nos hace volver a tener cuatro de los siete diputados nacionales tras 15 años”, dijo el gobernador Gustavo Valdés el domingo en conferencia de prensa, tras conocerse los resultados del escrutinio provisorio.

Con el 85 por ciento de las mesas escrutadas, el conteo provisorio arrojó un reparto igualitario de las bancas: dos para el Frente de Todos y dos para ECO+Juntos por el Cambio. Ingresan a la Cámara de Diputados de la Nación, el radical y ministro de Producción Jorge Vara y la dirigente del PRO y gerente regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter.

Por el próximo oficialismo nacional, el líder de La Cámpora, José “Pitin” Ruiz Aragon, quien renovó escaño. Lo acompaña la peronista Nancy Sand, quien dejará su banca en el Senado Provincial. La reemplazará por corrimiento de lista, Rubén Bassi.

El goyano ocupó el tercer lugar en la boleta del entonces Frente para la Victoria en las elecciones de 2015. Se votaron 15 diputados y 5 senadores. El triunfo fue para Encuentro por Corrientes, que se llevó tres bancas. En esos comicios resultaron electos por el peronismo los senadores Daniel Alterats y Nancy Sand. El dirigente ya había sido senador provincial desde 2009 a 2015.

Corrientes cuenta con siete escaños en la Cámara baja nacional. Hasta el 10 de diciembre serán tres de Cambiemos ahora Juntos por el Cambio, y cuatro del peronismo, devenido en Frente de Todos. Continúan mandato, Estela Regidor (UCR), Sofía Brambilla (PRO) y Jorge Antonio Romero (Frente para la Victoria- PJ). Finalizan Julián Dindart (UCR), Oscar Macías (Justicialista) y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita). Aragón logró renovar.

En 2017 el peronismo y sus aliados mantenían mayoría en la Cámara baja, pese a que el oficialismo sumó dos legisladoras. Ese año finalizó mandato el peronista Carlos Rubín, renovó Ferreyra y culminó el actual gobernador Gustavo Valdés.

Entre 2013 y 2015, junto con Rubín y Ferreyra, el bloque mayoritario era el Frente para la Victoria. En este último año culminaron mandato Juan Marcópulos y Ana Perroni. También los radicales Agustín Portela, Mercedes Semhan y Valdés.

En el bieno 2011- 2013 integraban el bloque correntino los radicales Portela, Lucio Aspiazú, Rodolfo Fernández, y los peronistas María Elena Chieno, Ferreyra, Peroni y el ex intendente de Capital Fabián Ríos, quien tras su renuncia fue reemplazado por Marcópulos.

En tanto, entre 2009 y 2011, lo conformaban el liberal José Ameghino Arbo; María Josefa Aretta del Frente de Todos, el espacio político que entonces conducía el ahora ex gobernador Arturo Colombi tras romper con su primo Ricardo; los radicales Aspiazú, Fernández y Portela; y las peronistas Chieno y Perroni. Entonces la representación no era mayoría para el otrora oficialismo provincial ya que se dividía en tres espacios, resultante de la interna del colombismo y de la escisión del PJ del frente radical tras el conflicto de la Provincia con Nación por la Resolución 125. En las elecciones de 2009 el reparto de las bancas de diputados nacionales fue uno para el Frente de Todos, uno para ECO y otro para el Frente Correntinos para el Cambio, liderado por el justicialismo.

Entre 2007 y 2009, representaban a Corrientes, el liberal Arbo, Areta y José María Roldán del Frente de Todos que representaba al oficialismo provincial, los peronistas Araceli Carmona Hugo Perié y Eduardo Galantini, el radical Portela, quien ese año ingresó por fuera del frente gobernante.

En el bieno 2005-2007 conformaban el bloque correntino el actual vicegobernador Gustavo Canteros (Proyecto Corrientes), quien luego renunció y lo reemplazó Pedro Vera; los peronistas Carmona, Galantini, Perié, Ferreyra, quien había ingresado por Convergencia y pasó al bloque del Frente para la Victoria- PJ; el ex gobernador y actual presidente de la UCR Corrientes Ricardo Colombi, quien ingresó por el Frente de Todos (oficialismo entonces) y renunció. Lo suplantó el radical arturista Roldán. Es último año finalizó mandato Carlos Macchi del Partido Nuevo.

En 2005 el oficialismo provincial de entonces, el Frente de Todos, una coalición conformada por el peronismo y el radicalismo, entre otros partidos, obtuvo mayoría de representación ya que logró incorporar a tres de las tres bancas en juego y se sumaron a dos que ya habían ingresado en 2003. En 2005, el oficialismo sacó el 72 por ciento de los votos, la mayor ventaja en una elección legislativa nacional desde el regreso a la democracia.

Entre 2003 y 2005 representaban a la provincia el radical Noel Breard, quien había ingresado en 2001; Canteros; los peronistas Cecilia González Cabañas, Perié, Rubén Pruyas; Macchi; Ferreyra (Convergencia).