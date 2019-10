Con un dron de última generación, hacen estudios aéreo-cartográficos en tres localidades del interior

Como parte de un registro aéreo, el Instituto Geográfico Nacional, encargado de la cartografía argentina y dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, realizó relevamientos en Bella Vista. En tanto, tiene previsto realizar idéntico trabajo en Lavalle y Empedrado.

Entre otras cuestiones, el estudio permitirá obtener información relacionada a la agricultura, catastro y obras hídricas. Además, permitirá actualizar los registros cartográficos de esas zonas.

Consultado al respecto, el intendente de Bella Vista Walter Chávez indicó a El Litoral que “se trata de un programa del Ministerio de Defensa”, que si bien no fue solicitado puntualmente por el Municipio, “fue canalizado a través de la Provincia y es muy necesario porque desde 1975 no se hace un relevamiento y menos con este tipo de tecnología”.

El dispositivo utilizado es un dron eBee Plus de última generación cuya tarea es “registrar la cartografía urbana bellavistense con vuelos fotogramétricos a 400 metros de altura sobre un radio de unas 100 hectáreas”.

Según indicaron miembros del equipo del Instituto Geográfico Nacional integrado por Mariano Govi, Guillermo Rongo y William Ruíz Díaz, “el dron vuela a 112 metros por segundo y es un equipo ultraliviano. Tiene 750 gramos y está construido sobre un cuerpo de polipropileno que puede volar durante 40 minutos. Y el valor del dispositivo es de $1.500.000”.

“Tenemos entendido que una vez finalizado el trabajo van a tardar algunas semanas más para procesar los datos”, indicó Chávez.

Tras lo cual aclaró que “si el Municipio quiere disponer de esa información tenemos que realizar el pedido a los organismos correspondientes a través de la Provincia. Son imágenes digitales de altísima calidad y definición, que van a ser muy útiles para el desarrollo estratégico del departamento”.