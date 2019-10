Alberto Fernández: "Vamos a ser un país gobernado por un presidente y 24 gobernadores"

El presidente electo Alberto Fernández estuvo presente en la asunción del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, e hizo uso de la palabra en el acto que se realizó en un teatro de la capital tucumana. Allí aseguró: " Vamos a ser un país gobernado por un presidente y 24 gobernadores".

Luego de que hablara Manzur, tomó la palabra Fernández que dijo: "Esta sociedad no puede sentirse digna si en su seno hay gente que pasa hambre. Vamos a arremangarnos todos para que en la Argentina nadie más pase hambre. No va a ser el éxito de un Gobierno va a ser el éxito de toda la Argentina".

"Si algo nos hizo distintos en América Latina es que siempre garantizamos el derecho a los que trabajan, el derecho a educarse y el derecho a la salud pública", recordó el mandatario electo y agregó: "Y de repente, no sé cómo pasó, pero hace cuatro años que vienen insistiendo en que para que la Argentina progrese hay que quitar esos derechos. No conozco ninguna sociedad que se haga fuerte perdiendo derechos. No conozco una Argentina que progrese si se le privan derechos a los que trabajan", relató Fernández.

Sobre el futuro, dijo: "Vamos a enfrentar un tiempo complejo porque tenemos que garantizar todos esos derechos y tenemos que volver a poner en marcha a la Argentina en un escenario complejo, un escenario de alto endeudamiento, que el mayor daño que hizo todo este tiempo fue precisamente condenar a la pobreza a cuatro de cada diez argentinos. Por primera vez en mucho tiempo volvimos a escuchar la palabra hambre entre nosotros".

Te deseo lo mejor para esta segunda gestión, @JuanManzurOK. Fue un honor haber participado hoy de tu asunción.



Como siempre digo, vamos a construir entre todos una Argentina federal de verdad, en la que el presidente gobierne junto a los 24 gobernadores. pic.twitter.com/6fReS5dexR — Alberto Fernández (@alferdez) October 29, 2019

"Muchos me preguntan cómo encaro el futuro, y les contesto, convencido de que vamos a ponernos de pie, porque somos un país que muchas veces lo ha hecho, porque necesitamos recuperar lo mejor que tenemos que es nuestra dignidad. Vamos a hacer la Argentina federal que todavía no se construyó", dijo rodeado de gobernadores y sindicalistas.

Fernández anheló: "Quiero que todo argentino pueda encontrar en el lugar donde nació un lugar donde crecer, estudiar, encontrar un trabajo, y que en el mismo lugar donde nació un día pueda morir feliz, y que pueda vivir feliz allí".

Sobre el final dijo: "Vamos a ser un país gobernado por un presidente y 24 gobernadores. Vamos a hacer la Argentina federal, no va a ser un discurso, va a ser una realidad.