“Tenemos un equipo donde cualquiera puede anotar”, dijo Arengo

Regatas Corrientes viene de dos victorias como local en el torneo Súper 20 y el sábado hará su primera escala como visitante frente a La Unión de Formosa.

En la previa de su primera salida de Corrientes, el escolta Juan Pablo Arengo valoró al grupo humano y dijo que “la solidaridad que hay en el equipo es increíble”.

Con respecto al duelo que se avecina, el escolta correntino expresó que “creo que afuera hay que hacer un poco más de esfuerzo”.

“Jugamos con La Unión, al que ya le ganamos hace poco, entonces tenemos que hacer el mismo trabajo que hicimos en estos partidos en casa”, agregó el “Potrillo”.

Luego de debutar con un triunfo sobre La Unión, Regatas repitió con un nuevo éxito ante Estudiantes de Concordia.

Después de una doble fecha ganadora, Arengo resaltó la labor ofensiva y el juego colectivo: “Fue increíble el trabajo que hicimos, creo que partiendo del trabajo de la defensa pudimos correr, pudimos hacer goles fáciles, y generamos confianza”.

“Hicimos un gran trabajo ofensivo pasándonos la pelota, tuvimos muchos jugadores con más de 10 puntos, eso es importante, y la solidaridad que hay en el equipo que es increíble”, remarcó con entusiasmo el escolta de 23 años.

El correntino también señaló algunos aspectos por mejorar: “Las pérdidas creo que fueron por el inicio de la temporada, estamos arrancando y tenemos pérdidas tontas, eso tenemos que intentar corregir para que los equipos no nos corran y no nos hagan puntos fáciles”. Sin embargo, volvió a ponderar la labor de sus compañeros y subrayó la importancia del plantel largo y competitivo con que cuentan. “Tenemos un equipo sumamente ofensivo, donde cualquiera puede anotar, cualquiera puede estar en una noche como que la que tuvimos Saiz, Henríquez o yo”, expresó luego del juego del domingo.

En sus dos primeros juegos, Regatas marcó más de 90 puntos de promedio: 95-76 frente a La Unión, y 96-78 ante Estudiantes.

Arengo remarcó la importancia de ser solidario a la hora de atacar, ya que “es muy importante el apoyo de todos, porque si nosotros no hacemos esto todos juntos, no lo hace nadie, entonces es importante que cada uno trabaje y que genere tiros para el compañero”.