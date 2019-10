River llegará a la revancha con las altas de Ponzio y Quinteros

River, además de la ventaja del resultado de 2-0 obtenido ante Boca en la primera semifinal, llegará mejor armado a la revancha con las altas médicas de Juan Fernando Quinteros y Leonardo Ponzio.

Los dos jugadores emblema del equipo de Marcelo Gallardo en los últimos superclásicos coperos tendrán el alta médica en las próximas horas y sumarán minutos en los partidos previos para poder ser parte de la planilla en la Bombonera.

Si bien los dos sufrieron lesiones diferentes y pasaron por recuperaciones que no fueron similares, los procesos de regreso son iguales y hasta podrían jugar el cruce de Copa Argentina del 11 de octubre y ante Arsenal en la Superliga el 20 de octubre, antes de la revancha con Boca. Ponzio viene de jugar apenas una hora en todo el semestre, tras una lesión muscular en el primer partido del año ante Gimnasia de Mendoza y luego se resintió en la revancha con Cruzeiro, el 30 de julio, de modo que lleva poco más de dos meses ausente.

Quintero sufrió una rotura de ligamentos de rodilla el 18 de marzo pasado, desde hace un par de semanas venía trabajando a la par y la semana pasada tuvo la primera práctica de fútbol, por lo que hasta tiene una posibilidad de concentrar el domingo.

Ponzio, por lo que significó en los clásicos de 2014 y 2015, en especial en la Bombonera, y Quintero, porque al ingresar en el segundo tiempo en Madrid cambió el partido e hizo un golazo para poner el 2-1, son un golpe anímico aún más fuerte para el equipo.

Con este panorama, el equipo de Gallardo quedó concentrado el martes a la noche en el Monumental para empezar a pensar en el partido ante Patronato, el domingo que viene por la fecha 9 de la Superliga.

Si bien no hay muchos indicios del equipo, la idea del entrenador es evaluar las recuperaciones físicas de todos y que juegue el equipo titular que viene de ganarle a Boca para que no pierdan ritmo y aprovechar la racha ganadora.

River debería jugar con Patronato el domingo; luego el viernes 11 de octubre, con el ganador de Talleres-Almagro, en Mendoza, por los cuartos de final de la Copa Argentina, y después, con Arsenal de visitante.