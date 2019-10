Angelici reconoció la derrota, pero dijo que no los den por muertos

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, reconoció que en el superclásico de la primera semifinal de Libertadores, “River fue superior y ganó bien”, aunque al hincha “xeneize” le quede la sensación “de que el VAR se utiliza solamente para ellos”.

“Más que preocuparme los arbitrajes, los que me preocupan más son los que están mirando el VAR y sus cámaras, que siempre ponen un ángulo que muestra si es penal o no. Lo grave es que lo miren ellos solos”, indicó el presidente de Boca.

“Lo que pasa es que el hincha de Boca cree que el VAR se usa sólo para River. Es la creencia que hay. Pero yo tengo que ser responsable por el cargo que ocupo y quiero creer en los cambios que está implementando Conmebol. Ojalá que el VAR mejore lo que tenga que mejorar y sea una herramienta útil”, apreció.

Y a propósito de su cargo, el titular boquense también trató de ser políticamente correcto, en diálogo con La Red, a la hora de avizorar lo que se vendrá en 20 días: la revancha en la Bombonera que puede sentenciar no solamente la participación de los dirigidos por Gustavo Alfaro en el certamen, sino también el futuro del propio entrenador y varios jugadores, a poco más de un mes para que haya elecciones en el club de la ribera.

“Nadie nos tiene que dar por muertos porque somos Boca. Quedan 90 minutos y vamos a revertir la llave. Boca concretó muchísimas hazañas a lo largo de la historia. Tengo una fe total porque sé lo que es jugar en la Bombonera con nuestra gente”, enfatizó.

Finalmente, Angelici dijo que “también se debe ser sincero y cuando otro equipo te supera, hay que decirlo. Y la verdad es que River nos superó, ganó bien. Más que nada nos superó en el segundo tiempo. Después, Boca tuvo sus posibilidades, pero no pudo meterlas”.