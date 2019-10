Asesinó a su ex mujer y luego intentó acabar con su vida

Un aberrante caso de femicidio sucedió en las primeras horas de ayer en el barrio Fray José de la Quintana de Corrientes, donde un hombre mató a puñaladas a su ex mujer y luego intentó quitarse la vida.

Ocurrió en las instalaciones de la Delegación Municipal donde el atacante trabajaba como sereno, por calle Toledo al 500, confirmó la policía. Según precisó la policía el presunto femicida, identificado como Aldo Guarí de unos 54 años, invitó a cenar a su ex pareja Inés Andrea Pianalto (45) y en esas circunstancias la habría atacado con un arma blanca (ver más detalles página 5).

El sujeto, luego, intentó acabar con su vida tras lo cual fue trasladado de urgencia al hospital Escuela, donde quedó internado y permanece en terapia intensiva.

Por su parte, el Sub Jefe de la Policía de Corrientes, Eduardo Acevedo, habló del contexto familiar del femicidio del barrio Quintana.

Dijo que “se sabe que aparentemente tienen 8 hijos en común, uno de ellos fallecido y siete están conviviendo con ellos. Antes de un incidente que tuvieron en agosto que provocó una medida cautelar de restricción de acercamiento por un hecho que se cometió contra la hija”, expresó ante Radio Dos, donde agregó que “el hijo mayor tiene 25 años y el menor 11 años”.

En relación con la causa en sí Acevedo relató que “estamos trabajando junto con el fiscal y personal de la Comisaria 13, por este hecho que ocurrió alrededor de las 1 de la madrugada, tomamos conocimiento por el sistema 911, cuando personal entra se encontró con este escenario y por eso llamamos a Fiscal y peritos”.

Añadió que “el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Médico Forense para practicarle la autopsia médico legal correspondiente y el autor del hecho está internado en el Hospital Escuela con custodia policial”.