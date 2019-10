Promovieron acciones de concientización por el día del ACV

En el Día Mundial del ACV (Accidente Cerebrovascular) desde el Ministerio de Salud Pública de la Provincia promovieron acciones de concientización y prevención de esa enfermedad. El médico neurointensivista, Héctor Álvarez, a cargo de la Unidad de Ataque Cerebral en el hospital Escuela Gral. José Francisco de San Martín, instó a controlar y a prevenir los factores de riesgo que son modificables, para evitar un ACV. “La lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles es algo central para nosotros como Estado y en este sentido, trabajamos también con la Red de ACV, que es una nueva política que estamos implementando en diferentes especialidades de manera articulada en toda la provincia”, dijo el ministro de Salud Ricardo Cardozo.

Por su parte, Álvarez, sostuvo: “Hoy (por ayer) 29 de octubre se conmemora esta fecha con el fin de concientizar a la población sobre la enfermedad, que es prevenible y la población tiene que conocer cuáles son los síntomas y cuáles son los factores de riesgo” y explicó: “Tenemos factores de riesgos modificables y no modificables y en este sentido, los no modificables son la edad, el sexo, antecedentes de ACV, tanto previo como familiar, y los modificables, son: Hipertensión, Diabetes, Obesidad, Sedentarismo, Colesterol Alto, Tabaquismo, Alcoholismo, el Estrés y la Depresión, y esos factores son los que uno debe tratar de prevenir, controlar o revertir”.

Respecto a las actividades, indicó que por la conmemoración, “el viernes se hará una jornada en Santo Tomé sobre ACV Isquémico en la facultad Barceló y el domingo, la caminata de 3K en la costanera Sur, organizada por el Ministerio de Salud Pública, a través del programa Activa Tu Salud, y con la participación de otras instituciones”.