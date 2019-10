Caso Dalpozzolo: un abogado ofreció una reparación de $5 mil y trabajos comunitarios

El juicio por la muerte de Roxi Dolpozzolo inició hoy y se reanudará el 6 de noviembre por la ausencia de una testigo y luego de que la defensa de uno de los imputados Nahuel Ortíz Verdún solicitara la suspensión del debate a cambio de una reparación económica de 5 mil pesos para Irma Correa, la mujer fue víctima del robo del cual el acusado escapaba junto a Enzo Gauna.

"El imputado viene requerido por el simple hecho del robo que tendría una pena que no superaría los tres años", dijo el defensor de Verdun, Hugo Sandoval a ellitoral.com.ar.

Sandoval afirmó que el requerimiento está diferenciado y que a Verdún se le acusa por el robo simple. En tanto a Gauna quien al momento de los hechos manejaba la motocicleta con la que circulaban, se le responsabiliza de robo simple en concurso con homicidio culposo en accidente de tránsito, así lo señala la caratula del caso.

Es por eso que el defensor solicitó ante el Tribunal Oral Penal N° 2 conformado por Ariel Azcona, Juan José Cochia y Amelia Zair Nicolas la reparación económica para Correa y que su defendido realice trabajos comunitarios en alguna iglesia o merendero del barrio Canal 13 donde vive.

Por su parte, el abogado querellante Martín Ríos afirmó a este medio que el pedido de suspensión será rechazado y el juicio avanzará por la complejidad del mismo. "Hay dos imputados y dos víctimas. Se seguirá trabajando y cuando se ventilen los hechos con claridad, la pena a mi parecer va a ser importante", dijo.

En el caso hay cuatro testigos claves: Jonatan Rodríguez, un vecino que circulaba por la zona y al darse cuenta del hecho los siguió y realizó una detención privada. Dos policías que llegaron minutos después en un móvil de la Comisaría N° 16; y la víctima del robo, Irma Correa.

"Se analiza un hecho no una caratula. Esto puede tener elementos nuevos que den certezas contra los dos. Los dos salieron a robar, los dos vienen al debate y a los dos le va a corresponder la misma condena. No me cabe la menor duda", dijo Ríos.